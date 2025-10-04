أعلن أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر للشباب، عن تشكيل فريقه لمباراة تشيلي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 20 عاما.

منتخب مصر يلتقي مع نظيره التشيلي، صاحب الضيافة، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال الشباب 2025.

وخسر المنتخب المصري أول جولتين أمام اليابان ونيوزيلندا، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى بلا نقاط.

بينما يقتسم المنتخب التشيلي وصافة المجموعة مع نيوزيلندا برصيد 3 نقاط.

تشكيل منتخب مصر للشباب لمباراة تشيلي

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: عبد الله بوستينجي - أحمد عابدين - مهاب سامي - معتز محمد.

خط الوسط: تيبو غبريال - أحمد خالد كباكا - سليم طلب.

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمد عبد الله - أحمد نايل.