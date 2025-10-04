المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم للشباب.. تشكيل منتخب مصر لمباراة تشيلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:31 ص 04/10/2025
منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب

أعلن أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر للشباب، عن تشكيل فريقه لمباراة تشيلي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 20 عاما.

منتخب مصر يلتقي مع نظيره التشيلي، صاحب الضيافة، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال الشباب 2025.

وخسر المنتخب المصري أول جولتين أمام اليابان ونيوزيلندا، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى بلا نقاط.

بينما يقتسم المنتخب التشيلي وصافة المجموعة مع نيوزيلندا برصيد 3 نقاط.

تشكيل منتخب مصر للشباب لمباراة تشيلي

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: عبد الله بوستينجي - أحمد عابدين - مهاب سامي - معتز محمد.

خط الوسط: تيبو غبريال - أحمد خالد كباكا - سليم طلب.

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمد عبد الله - أحمد نايل.

كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب أسامة نبيه

