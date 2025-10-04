لقطات من مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس العالم للشباب

لقطات من مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب (صور)

حقق منتخب مصر للشباب فوزا مثيرا على تشيلي في كأس العالم تحت 20 عاما، في ختام دور المجموعات.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف أمام نظيره التشيلي، صاحب الضيافة، إلى فوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب 2025، فجر السبت.

وخسر المنتخب المصري أول جولتين أمام اليابان ونيوزيلندا، قبل أن يحصد أول 3 نقاط بفوزه على تشيلي.

تشكيل منتخب مصر للشباب لمباراة تشيلي

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: عبد الله بوستينجي - أحمد عابدين - مهاب سامي - معتز محمد.

خط الوسط: تيبو غبريال - أحمد خالد كباكا - سليم طلب.

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمد عبد الله - أحمد نايل

منتخب مصر يتعادل مع تشيلي

شهد الشوط الأول من مباراة مصر وتشيلي عدة فرص خطيرة للمنتخبين.

وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله خافيير كاركامو في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 47، أحرز أحمد عابدين هدف التعادل للمنتخب المصري، من ضربة رأس قوية، بعد متابعة لركلة ركنية.

وكثف منتخب مصر الضغط بالعرضيات والهجمات المرتدة في الشوط الثاني، مما أثمر عن عدة فرص خطيرة.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل، سجل عمر خضر هدفا قاتلا للفراعنة في الدقيقة 90+5 من ركلة حرة مرت أعلى الحائط الدفاعي لتشيلي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في مونديال الشباب

في نفس الجولة بالمجموعة ذاتها فاز المنتخب الياباني على نظيره النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

وبهذا عزز منتخب اليابان موقعه في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 3 نقاط، متساويا مع تشيلي ونيوزيلندا.

ووفقا للترتيب المُعلن على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحتل المنتخب التشيلي المركز الثاني، يليه منتخب مصر في المرتبة الثالثة، وودع منتخب نيوزيلندا بالفعل بعدما احتل المركز الرابع.

ويتأهل من المجموعة المتصدر والوصيف، ويملك صاحب المركز الثالث فرصة التأهل بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ6.