كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ملف يلا كورة.. فوز منتخب مصر للشباب.. إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:39 ص 04/10/2025
منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز منتخب مصر على تشيلي في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

منتخب مصر يهزم تشيلي في مونديال الشباب

حقق منتخب مصر للشباب فوزا مثيرا على تشيلي في كأس العالم تحت 20 عاما، في ختام دور المجموعات.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر يهزم تشيلي في مونديال الشباب

بدون منافس للخطيب ومنصور.. إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي رسميًا

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، اليوم الجمعة، إغلاق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء.

اقرأ التفاصيل: رسميًا.. إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي

مصدر ليلا كورة: انضمام بانزا والجزيري لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة

انضم شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، ثنائي الزمالك، إلى قائمة الفريق الأبيض لمواجهة غزل المحلة، وفقا لما أكده مصدر.

اقرأ التفاصيل: انضمام بانزا والجزيري لقائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة

بهدف القرموطي.. المصري يتصدر الدوري مؤقتًا من بوابة البنك الأهلي

خطف نادي المصري فوزًا ثمينًا على حساب نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

اقرأ التفاصيل: بهدف القرموطي.. المصري يتصدر الدوري أمام البنك الأهلي

الإسماعيلي يواصل مسلسل الانهيار بالخسارة أمام سموحة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الهزيمة الثامنة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما سقط أمام سموحة بنتيجة 2-0.

اقرأ التفاصيل: الإسماعيلي يواصل الانهيار بالهزيمة الثامنة أمام سموحة

طارق يحيى ليلا كورة: أهلي بنغازي لم يفاوض حامد حمدان

نفى طارق يحيى، المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي الليبي، ما تردد مؤخرا بشأن تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط بتروجيت.

اقرأ التفاصيل: طارق يحيى ليلا كورة: أهلي بنغازي لم يفاوض حامد حمدان

مصدر ليلا كورة: استقالة ثنائي بمجلس إدارة الإسماعيلي

تقدم اثنان من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي باستقالتهما من منصبيهما.

اقرأ التفاصيل: مصدر ليلاكورة: استقالة ثنائي بمجلس إدارة الإسماعيلي

قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة كهرباء الإسماعيلية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: عودة زيزو وأفشة.. قائمة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية

سبب استبعاد أحمد رضا من قائمة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب استبعاد لاعب الوسط أحمد رضا من مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

اقرأ التفاصيل: سبب غياب أحمد رضا عن قائمة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية

الأهلي منتخب مصر ملف يلا كورة

التعليقات

