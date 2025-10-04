المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

فرحة مزيفة وحزن لم يدم.. احتفالات درامية بعد انتصار مصر على تشيلي (فيديو وصور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:57 ص 04/10/2025
تصدرت المشهد لقطة مثيرة عقب انتصار منتخب مصر للشباب، على نظيره منتخب تشيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي.

منتخب مصر للشباب خطف الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة على حساب تشيلي، مستضيفة المونديال، لكنه استقر في المركز الثالث.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

احتفالات مزيفة

الأمور بعد مباراة مصر وتشيلي، كانت جدلية، بعدما احتفل لاعبي منتخب الشباب بعد الفوز، مع اعتبار أن هذا الانتصار كان كافيًا للتأهل لدور الـ16 من كأس العالم للشباب.

إلا أن الاحتفالات في لحظات تحولت إلى مزيفة، رغم حزن لاعبي تشيلي، بعدما تبين أن مستضيف كأس العالم للشباب، هو الأحق باحتلال المركز الثاني والتأهل المباشر للدور الثاني.

بسبب نقاط السلوك الانضباطي.. كيف خسرت مصر بطاقة التأهل المباشر في كأس العالم؟

كانت الاحتفالات بمثابة تعبير عن الانتصار المثير في اللحظات الأخيرة، وأمام المضيف، كما توقعوا أنها مؤهلة إلى ثمن النهائي المونديال، دون انتظار أي حسابات معقدة.

طالع ألبوم فرحة مصر وحزن تشيلي من هنا أو تنقل بين الصور من الأعلى

بينما الآن ينتظر منتخب مصر للشباب، نتائج المجموعات الأربعة الأخرى في الجولة الأخيرة من هذا الدور، كي يعرفه موقفه النهائي من بلوغ الدور المقبل في مونديال تشيلي.

الهدية قد تأتي من المغرب.. ماذا تحتاج مصر للتأهل ضمن أفضل ثوالث في المونديال؟

أخبار إحصائيات
كأس العالم منتخب الشباب منتخب مصر للشباب كأس العالم تحت 20 عاما

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    28
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار تهمك

