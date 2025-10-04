تصدرت المشهد لقطة مثيرة عقب انتصار منتخب مصر للشباب، على نظيره منتخب تشيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي.

احتفالات مزيفة

الأمور بعد مباراة مصر وتشيلي، كانت جدلية، بعدما احتفل لاعبي منتخب الشباب بعد الفوز، مع اعتبار أن هذا الانتصار كان كافيًا للتأهل لدور الـ16 من كأس العالم للشباب.

إلا أن الاحتفالات في لحظات تحولت إلى مزيفة، رغم حزن لاعبي تشيلي، بعدما تبين أن مستضيف كأس العالم للشباب، هو الأحق باحتلال المركز الثاني والتأهل المباشر للدور الثاني.

🎉🥳🇪🇬 فرحة لا تُنسى!



مشاهد احتفال لاعبي المنتخب المصري مع صافرة النهاية، بعد الفوز المثير على تشيلي، البلد المضيف ⚽️🔥



كانت الاحتفالات بمثابة تعبير عن الانتصار المثير في اللحظات الأخيرة، وأمام المضيف، كما توقعوا أنها مؤهلة إلى ثمن النهائي المونديال، دون انتظار أي حسابات معقدة.

بينما الآن ينتظر منتخب مصر للشباب، نتائج المجموعات الأربعة الأخرى في الجولة الأخيرة من هذا الدور، كي يعرفه موقفه النهائي من بلوغ الدور المقبل في مونديال تشيلي.

