أسدل الستار على منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، المقامة في تشيلي، بانتصار المكسيك على المغرب، وفوز إسبانيا أمام البرازيل، مما يصعب مهمة التأهل على المنتخب المصري، في صراع الصعود كأحد أفضل الثوالث في مرحلة المجموعات.

وشهدت مباراتي المجموعة الثالثة مفاجآت غير سارة للمنتخب المصري، حيث خطف المنتخب المكسيكي فوزًا مفاجئًا على حساب المنتخب المغربي، بهدف دون رد.

وتفوق منتخب المكسيك بهدف نظيف، سجله لاعبه جيلبرتو مورا من ركلة جزاء، في الدقيقة 51 من عمر المواجهة.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب إسبانيًا فوزًا ثمينًا، على حساب نظيره البرازيلي بالنتيجة ذاتها، بهدف دون مقابل.

وجاء هدف انتصار إسبانيا بأقدام مهاجم أودينيزي، إيكر برافو في الدقيقة 47، بعدما راوغ حارس السامبا، عقب تمريرة من زميله بابلو جارسيا.

وبتلك النتائج، ضمن منتخب المكسيك صعوده برفقة المنتخب المغربي، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، في وصافة جدول الترتيب.

وفي المقابل رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث، وينعش آماله في التأهل.

وكانت الجماهير المصرية تترقب نتيجة مباراتي المجموعة الثالثة، في ظل بقاء حظوظ منتخب مصر للشباب في التأهل للدور المقبل، عقب الانتصار على تشيلي بنتيجة 2-1.

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، في المجموعة الأولى، بقيادة مدربه أسامة نبيه، بفارق البطاقات الصفراء، خلف منتخب تشيلي صاحب الأرض.