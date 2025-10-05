المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كأس العالم للشباب.. جنوب أفريقيا 1-1 أمريكا.. فرنسا 1-0 نيو كاليدونيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:59 م 05/10/2025
مباراة جنوب أفريقيا ونيو كاليدونيا

مباراة جنوب أفريقيا ونيو كاليدونيا

زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة، لأحداث مباراتي المجموعة الخامسة، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره كاليدونيا الجديدة (نيو كاليدونيا)، حيث يسعى الديوك لاستغلال قلة خبرة منافسيهم لتحقيق فوز ساحق.

وفي المقابل يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن ضمان التأهل، حينما يلتقي مع المنتخب الأمريكي متصدر المجموعة.

أحداث المباراتين

فرنسا ضد كاليدونيا الجديدة

بداية اللقاء

منتخب فرنسا يتقدم بالهدف الأول عن طريق أندريا لي في الدقيقة 11

جنوب أفريقيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية

 بداية اللقاء

منتخب أمريكا يتقدم عن طريق المدافع نوح في الدقيقة 12.

جنوب أفريقيا تدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 17 بهدف عكسي.

منتخب مصر ينتظر "معجزة" في كأس العالم للشباب

يحتاج منتخب مصر للشباب، إلى معجزة من مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة من أجل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

- يحتاج منتخب مصر لخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الأمريكي بفارق 7 أهداف، أما فوز منتخب "البافانا بافانا" يعني توديع منتخب مصر للمونديال.

للتعرف على كافة احتمالات تأهل مصر اضغط هنا

جنوب افريقيا - شباب
جنوب افريقيا - شباب
أخبار إحصائيات
منتخب الشباب كأس العالم للشباب فرنسا كاليدونيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    32
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg