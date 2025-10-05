زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة، لأحداث مباراتي المجموعة الخامسة، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره كاليدونيا الجديدة (نيو كاليدونيا)، حيث يسعى الديوك لاستغلال قلة خبرة منافسيهم لتحقيق فوز ساحق.

وفي المقابل يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن ضمان التأهل، حينما يلتقي مع المنتخب الأمريكي متصدر المجموعة.

أحداث المباراتين

فرنسا ضد كاليدونيا الجديدة

بداية اللقاء

منتخب فرنسا يتقدم بالهدف الأول عن طريق أندريا لي في الدقيقة 11

جنوب أفريقيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية

بداية اللقاء

منتخب أمريكا يتقدم عن طريق المدافع نوح في الدقيقة 12.

جنوب أفريقيا تدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 17 بهدف عكسي.

منتخب مصر ينتظر "معجزة" في كأس العالم للشباب

يحتاج منتخب مصر للشباب، إلى معجزة من مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة من أجل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

- يحتاج منتخب مصر لخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الأمريكي بفارق 7 أهداف، أما فوز منتخب "البافانا بافانا" يعني توديع منتخب مصر للمونديال.

للتعرف على كافة احتمالات تأهل مصر اضغط هنا