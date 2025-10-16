المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأرجنتين تحجز مقعدها في نهائي كأس العالم للشباب للمرة الثامنة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:04 ص 16/10/2025
الأرجنتين

الأرجنتين

بلغ منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم للشباب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على نظيره الكولومبي بهدف دون رد في نصف النهائي.

وفي إنجاز تاريخي جديد، حجز منتخب المغرب مقعده في النهائي بعد تغلبه على فرنسا، ليصبح أول منتخب عربي يصل إلى نهائي البطولة العالمية.

أما مواجهة الأرجنتين وكولومبيا، التي أقيمت فجر الخميس ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فقد حُسمت بهدف جاء في الدقيقة 72 بتوقيع سيلفيتي، عقب تمريرة بينية متقنة من جان لوكا، ليودع الكرة الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الانتصار، يلتقي منتخب الأرجنتين مع المغرب في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، فيما سيواجه منتخب كولومبيا نظيره الفرنسي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

كأس العالم المغرب الأرجنيتين

