حرص البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على تهنئة محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عامًا، عقب تتويجه بلقب كأس العالم للشباب، فجر اليوم الإثنين، على حساب المنتخب الأرجنتيني.

ونشر فيريرا عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستجرام: "جميل، مبروك، أنتم تستحقون ذلك أكثر من أي شخص".

ووجه فيريرا التهنئة للثنائي محمد وهبي المدير الفني، بالإضافة إلى مواطنه البلجيكي جلين فيركوتيرين أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل البدني.

ويمتلك فيريرا صداقة قديمة مع ثنائي المنتخب المغربي للشباب، حيث تواجدا في الجهاز المساعد له خلال فترة قيادته لنادي الفتح السعودي.

وانضم وهبي لجهاز فيريرا في الفتح، ولكنه رحل سريعًا خلال عام 2020، وكانت عودته من بوابة المنتخب المغربي للشباب، عام 2022، ليكتب إنجازًا تاريخيًا باسم أسود الأطلس.

وكان المنتخب المغربي قد تربع على العرش العالمي، بعد فوزه بلقب المونديال على حساب المنتخب الأرجنتيني، بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وسجل ياسر زبيري ثنائية المغرب الثمينة في النهائي، ليقود منتخب بلاده للقب الأول في تاريخه بالمونديال.