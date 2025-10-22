المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إخفاق منتخب الشباب.. اللجنة الفنية باتحاد الكرة توصي بقبول اعتذار نبيه

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:26 م 22/10/2025
مصر - منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب

أوصت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقبول اعتذار المدرب أسامة نبيه، عن عدم استمراره مع منتخب الشباب، بعد أن أبدت تفهمها بالظروف التي صاحبت الفريق خلال الفترة الماضية.

وودع منتخب مصر للشباب، منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا من دور المجموعات، بعد الخسارة من اليابان ونيوزيلندا واكتفى الفريق بتحقيق فوز واحد أمام تشيلي في ختام المشوار.

اللجنة الفنية توصي بقبول اعتذار نبيه

عقدت اللجنة الفنية باتحاد الكرة، اجتماعًا في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مناقشة التقرير المقدم من المدرب أسامة نبيه عن ظهور منتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 عامًا.

وقدمت اللجنة الفنية خلال اجتماعها، توصية بوضع معايير جديدة لمنتخب مصر الأولمبي المقبل وجهازه المعاون بعد نهاية مهمة منتخب الشباب بإطاره الفني.

وتفهمت اللجنة الفنية الظروف التي صاحبت منتخب الشباب، لتقدم توصية بقبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق بالفترة المقبلة.

وناشدت اللجنة الفنية، الأندية المصرية بوضع مصلحة لاعبي هذا الجيل ضمن الاعتبار من أجل مستقبل أفضل للفريق على المستوى الأولمبي والكرة المصرية.

مصر - شباب
مصر - شباب
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب الشباب الاتحاد المصري لكرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    52
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

28

عرضية من أحمد زيزو خرجت أعلى مرمى الاتحاد إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg