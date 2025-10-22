أوصت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقبول اعتذار المدرب أسامة نبيه، عن عدم استمراره مع منتخب الشباب، بعد أن أبدت تفهمها بالظروف التي صاحبت الفريق خلال الفترة الماضية.

وودع منتخب مصر للشباب، منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا من دور المجموعات، بعد الخسارة من اليابان ونيوزيلندا واكتفى الفريق بتحقيق فوز واحد أمام تشيلي في ختام المشوار.

اللجنة الفنية توصي بقبول اعتذار نبيه

عقدت اللجنة الفنية باتحاد الكرة، اجتماعًا في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مناقشة التقرير المقدم من المدرب أسامة نبيه عن ظهور منتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 عامًا.

وقدمت اللجنة الفنية خلال اجتماعها، توصية بوضع معايير جديدة لمنتخب مصر الأولمبي المقبل وجهازه المعاون بعد نهاية مهمة منتخب الشباب بإطاره الفني.

وتفهمت اللجنة الفنية الظروف التي صاحبت منتخب الشباب، لتقدم توصية بقبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق بالفترة المقبلة.

وناشدت اللجنة الفنية، الأندية المصرية بوضع مصلحة لاعبي هذا الجيل ضمن الاعتبار من أجل مستقبل أفضل للفريق على المستوى الأولمبي والكرة المصرية.