استهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، مشواره في بطولة العالم للرجال 2025، بالفوز على نظيره منتخب إيران.

وتقام منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة 2025، في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري، في دولة الفلبين.

منتخب مصر يفوز على إيران

حسم منتخب مصر للكرة الطائرة المواجهة أمام إيران بالفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من المباراة بالتقدم (25-17)، بينما حسم منتخب إيران الشوط الثاني بنتيجة (25-16).

وحسم منتخب مصر للطائرة الشوط الثالث بنتيجة (25-23)، وأنهى الشوط الرابع بنتيجة (25-20).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، برفقة كلا من: الفلبين، إيران وتونس.

وشهدت المجموعة ذاتها انتصار المنتخب التونسي، على حساب صاحب الأرض المنتخب الفلبيني، بثلاثة أشواط دون رد.

ويتولى المدرب الإيطالي ماركو بونيتا مهمة تدريب منتخب مصر، والذي سبق له تدريب منتخبي إيطاليا وبولندا للسيدات.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم

يفتقد منتخب مصر للكرة الطائرة، للعديد من النجوم أصحاب الخبرة، أبرزهم: محمد عادل دولا، عبد الحليم عبو، رضا هيكل، أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام.

وضمت قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة، المشاركة في المونديال، كلا من: محمد رضا – أحمد ضياء – سيف عابد – زياد أسامة – ياسين محمد – أشرف اللقاني – أحمد سعيد – أحمد عزب – عبد الرحمن الحسيني – محمد عسران – عبد الرحمن الشحات – محمد عثمان – عبد الرحمن سعودي – محمد رمضان.