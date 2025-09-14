المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة طائرة.. منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة العالم بالفوز على إيران

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:28 ص 14/09/2025
منتخب مصر للكرة الطائرة

منتخب مصر للكرة الطائرة

استهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، مشواره في بطولة العالم للرجال 2025، بالفوز على نظيره منتخب إيران.

وتقام منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة 2025، في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري، في دولة الفلبين.

منتخب مصر يفوز على إيران

حسم منتخب مصر للكرة الطائرة المواجهة أمام إيران بالفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من المباراة بالتقدم (25-17)، بينما حسم منتخب إيران الشوط الثاني بنتيجة (25-16).

وحسم منتخب مصر للطائرة الشوط الثالث بنتيجة (25-23)، وأنهى الشوط الرابع بنتيجة (25-20).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، برفقة كلا من: الفلبين، إيران وتونس.

وشهدت المجموعة ذاتها انتصار المنتخب التونسي، على حساب صاحب الأرض المنتخب الفلبيني، بثلاثة أشواط دون رد.

ويتولى المدرب الإيطالي ماركو بونيتا مهمة تدريب منتخب مصر، والذي سبق له تدريب منتخبي إيطاليا وبولندا للسيدات.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم

يفتقد منتخب مصر للكرة الطائرة، للعديد من النجوم أصحاب الخبرة، أبرزهم: محمد عادل دولا، عبد الحليم عبو، رضا هيكل، أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام.

وضمت قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة، المشاركة في المونديال، كلا من: محمد رضا – أحمد ضياء – سيف عابد – زياد أسامة – ياسين محمد – أشرف اللقاني – أحمد سعيد – أحمد عزب – عبد الرحمن الحسيني – محمد عسران – عبد الرحمن الشحات – محمد عثمان – عبد الرحمن سعودي – محمد رمضان.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر إيران كرة طائرة بطولة العالم للكرة الطائرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

50

عرضية لصالح ليفربول وصلت عند كونور برادلي لعبها لكنها اصطدمت بدفاع بيرنلي وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg