نيوم يتعالد مع روما إيجابيًا

انتهت مباراة ودية بين نيوم السعودي وروما الإيطالي بنتيجة التعادل 2-2، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي 2025-2026.

تفاصيل مباراة نيوم ضد روما

أقيمت المباراة على ملعب "بينيتي ستيربي" في مدينة فروزينوني بمنطقة لاتسيو الإيطالية.

افتتح روما التسجيل عبر براين كريستانتي في الدقيقة 25، لكن نيوم رد سريعاً بهدف سعيد بن رحمة في الدقيقة 26.

وعزز روما تقدمه بهدف ثانٍ سجله ماتياس سولي في الدقيقة 36، قبل أن يعادل فارس عابدي النتيجة لنيوم في الدقيقة 38، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

يستعد نيوم لانطلاقة قوية في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، حيث سيواجه الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، في الجولة الافتتاحية.

من جهته، يتحضر روما لخوض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي أمام بولونيا يوم السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب الأوليمبيكو.

صفقات نيوم الجديدة

نجح نيوم في الصعود إلى دوري روشن بعد تتويجه بلقب دوري يلو الموسم الماضي، وقام بتدعيم صفوفه بصفقات بارزة، أبرزها الحارس مارسين بولكا والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، إلى جانب المدافع المصري أحمد حجازي القادم من اتحاد جدة.

ويقود الفريق المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، صاحب الإنجازات مع ليل وباريس سان جيرمان، لتحقيق مركز متقدم في الدوري.