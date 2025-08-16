المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

قبل الأهلي وبولونيا.. نيوم وروما يختتمان تحضيراتهما بتعادل مثير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:25 م 16/08/2025
نيوم وروما

نيوم يتعالد مع روما إيجابيًا

انتهت مباراة ودية بين نيوم السعودي وروما الإيطالي بنتيجة التعادل 2-2، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي 2025-2026.

تفاصيل مباراة نيوم ضد روما

أقيمت المباراة على ملعب "بينيتي ستيربي" في مدينة فروزينوني بمنطقة لاتسيو الإيطالية.

افتتح روما التسجيل عبر براين كريستانتي في الدقيقة 25، لكن نيوم رد سريعاً بهدف سعيد بن رحمة في الدقيقة 26.

وعزز روما تقدمه بهدف ثانٍ سجله ماتياس سولي في الدقيقة 36، قبل أن يعادل فارس عابدي النتيجة لنيوم في الدقيقة 38، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

يستعد نيوم لانطلاقة قوية في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، حيث سيواجه الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، في الجولة الافتتاحية.

من جهته، يتحضر روما لخوض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي أمام بولونيا يوم السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب الأوليمبيكو.

صفقات نيوم الجديدة

نجح نيوم في الصعود إلى دوري روشن بعد تتويجه بلقب دوري يلو الموسم الماضي، وقام بتدعيم صفوفه بصفقات بارزة، أبرزها الحارس مارسين بولكا والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، إلى جانب المدافع المصري أحمد حجازي القادم من اتحاد جدة.

ويقود الفريق المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، صاحب الإنجازات مع ليل وباريس سان جيرمان، لتحقيق مركز متقدم في الدوري.

الدوري السعودي الدوري الإيطالي روما نيوم روما ضد نيوم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

التعليقات

