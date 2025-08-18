المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أمام دموع نيمار.. سانتوس يخسر من فاسكو دا جاما 6-0 في الدوري البرازيلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:17 ص 18/08/2025
فاسكو دا جاما

فاسكو دا جاما

تلقى سانتوس خسارة ثقيلة بنتيجة 6-0 أمام ضيفه فاسكو دا جاما ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وأقيمت مباراة سانتوس وفاسكو دا جاما، على ملعب مورومبيس، في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري البرازيلي.

وشهدت سداسية فاسكو دا جاما، تسجيل فيليب كوتينيو هدفين أمام سانتوس.

وشارك نيمار في مباراة سانتوس أمام فاسكو دا جاما كاملة، حيث انهمر في البكاء عقب نهاية اللقاء.

إقالة مدرب سانتوس 

وأقال نادي سانتوس كليبير شافيير عقب نهاية اللقاء مباشرة، حيث إنه تم التعاقد معه قبل 4 أشهر فقط.

وتتواصل معاناة سانتوس في الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث أصبح الفريق على حافة مناطق الهبوط.

سانتوس على حافة الهبوط

وأصبح الفارق بين سانتوس وأقرب مركز مؤدي للهبوط هو نقطتين فقط مع فريق فيتوريا.

بينما على الرغم من الفوز الكبير لرفاق كوتينيو، لكن الفريق يستمر في مناطق الهبوط، حيث يتساوى في النقاط مع آخر مراكز الهبوط.

ويحتل سانتوس المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فاسكو دا جاما في المركز الـ16 بـ 19 نقطة.

