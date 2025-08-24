وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو في مباراته الأولى مع الفريق الأمريكي

شارك المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للمرة الأولى، بقميص ناديه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي، في مواجهة نيو إنجلاند، فجر اليوم الأحد.

وسقط فريق كولومبوس كرو في فخ الهزيمة، على يد ضيفه نيو إنجلاند، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.

وتأخر كولومبوس بهدفين دون رد في الشوط الأول، ليدفع المدرب بالمهاجم الجديد وسام أبو علي، بدلًا من النيجيري إبراهيم علي في الدقيقة 56.

جازداج يخطف هدفًا من وسام أبو علي في الدوري الأمريكي

وسجل كولومبوس هدفًا في الدقيقة 71، احتسبه حساب الدوري الأمريكي في البداية لوسام أبو علي.

بند خاص للشرق الأوسط.. يلا كورة يكشف التفاصيل المالية لصفقة انتقال وسام أبو علي

وعاد حساب البطولة ليوضح أن الهدف لم يحتسب لوسام أبو علي، ولكن لزميله دانيال جازداج، الذي تابع كرة عرضية بتسديدة قوية، قبل المهاجم الفلسطيني.

أرقام وسام أبو علي في أول مباراة مع كولومبوس كرو

وجاءت أرقام وسام أبو علي، في مباراته الأولى بالدوري الأمريكي على النحو التالي:

34 دقيقة

11 لمسة

تمريرتين صحيحتين

0 أهداف

0 تسديدات

0 مراوغات

دقة التمريرات 33.3%

الأخطاء المرتكبة: 2

الصراعات الهوائية: 1 من 1

الصراعات الأرضية: 0 من 2

فقد الكرة: 6 مرات

وكان وسام أبو علي قد انتقل لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، قادمًا من النادي الأهلي، عقب تألقه في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرًا.

