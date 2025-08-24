المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

هدف احتسب لزميله.. كيف كان ظهور وسام أبو علي الأول مع كولومبوس كرو؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:39 ص 24/08/2025
وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو

وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو في مباراته الأولى مع الفريق الأمريكي

شارك المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للمرة الأولى، بقميص ناديه الجديد كولومبوس كرو الأمريكي، في مواجهة نيو إنجلاند، فجر اليوم الأحد.

وسقط فريق كولومبوس كرو في فخ الهزيمة، على يد ضيفه نيو إنجلاند، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.

وتأخر كولومبوس بهدفين دون رد في الشوط الأول، ليدفع المدرب بالمهاجم الجديد وسام أبو علي، بدلًا من النيجيري إبراهيم علي في الدقيقة 56.

جازداج يخطف هدفًا من وسام أبو علي في الدوري الأمريكي

وسجل كولومبوس هدفًا في الدقيقة 71، احتسبه حساب الدوري الأمريكي في البداية لوسام أبو علي.

بند خاص للشرق الأوسط.. يلا كورة يكشف التفاصيل المالية لصفقة انتقال وسام أبو علي

وعاد حساب البطولة ليوضح أن الهدف لم يحتسب لوسام أبو علي، ولكن لزميله دانيال جازداج، الذي تابع كرة عرضية بتسديدة قوية، قبل المهاجم الفلسطيني.

أرقام وسام أبو علي في أول مباراة مع كولومبوس كرو

وجاءت أرقام وسام أبو علي، في مباراته الأولى بالدوري الأمريكي على النحو التالي:

34 دقيقة

11 لمسة

تمريرتين صحيحتين

0 أهداف

0 تسديدات

0 مراوغات

دقة التمريرات 33.3%

الأخطاء المرتكبة: 2

الصراعات الهوائية: 1 من 1

الصراعات الأرضية: 0 من 2

فقد الكرة: 6 مرات

وكان وسام أبو علي قد انتقل لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، قادمًا من النادي الأهلي، عقب تألقه في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرًا.

وسام أبو علي: مقتنع بخطوة اللعب في كولومبوس.. والأمر كان صعبًا بسبب الأهلي

وسام أبو علي الدوري الأمريكي كولومبوس كرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg