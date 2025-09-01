المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بأسوأ هزيمة.. ميسي يخسر لقب كأس الدوريات

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:23 م 01/09/2025
ميسي

ميسي

توج سياتل ساوندرز الأمريكي بطلا لمسابقة كأس الدوريات، التي تجمع فرقا من أمريكا والمكسيك، بتغلبه على مواطنه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي (3-0) في المباراة النهائية، فجر اليوم الإثنين.

وسجل ثلاثية سياتل كل من أوسازي دي روساريو في الدقيقة 26، وألكسندر رولدان من ركلة جزاء (ق 82)، وبول روثروك (ق 89).

تقارير: مانشستر سيتي يحسم صفقة دوناروما

وتعد هذه هي أسوأ هزيمة لميسي في نهائي من مباراة واحدة، بالتساوي مع خسارة الأرجنتين 0-3 أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2007.

وبعد فوزه بالبطولة السنوية التي تضم أندية من الدوري المكسيكي والأمريكي، لن يشارك ساوندرز في دور الـ16 ببطولة كونكاكاف ويشارك اعتبارا من دور الثمانية.

وأصبح سياتل الفريق الأمريكي الوحيد الذي يفوز بالـ5 كؤوس السنوية المتاحة لأندية الولايات المتحدة.

وشهدت المباراة توترا في نهايتها حيث اضطر المسؤولون إلى التدخل لفض الاشتباك الذي أشعله لويس سواريز، نجم إنتر ميامي، قبل أن يبدأ سياتل احتفالاته بلقبه الأول في كأس الدوريات.

نيمار يؤكد غيابه عن البرازيل بقرار فني

وقال مدرب ساوندرز براين شميتزر بعد المباراة: "هذا إنجاز ضخم، جاء أمام أحد أفضل فرق الدوري، بل العالم، مع ميسي أفضل لاعب في العالم".

وكان ميسي يأمل في التتويج بلقب ثان مع إنتر ميامي في المسابقة، بعد تتويجه سابقا في 2023 بعد أسابيع من انضمامه إلى النادي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

