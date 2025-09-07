خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة ودية ضد نظيره فريق النجوم، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، تقام يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر، بحلول الثامنة مساءً، لحساب الجولة السادسة من مسابقة الدوري، على ملعب برج العرب.

الزمالك يتعادل وديًا

وتعادل الزمالك مع نظيره النجوم بهدف لكل فريق، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية مساء اليوم الأحد.

حيث سجل المغربي عبد الحميد معالي هدف الزمالك في الدقيقة 35، فيما تعادل فريق النجوم خلال مجريات الشوط الثاني من اللقاء.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجربة جميع اللاعبين المتاحين في مباراة اليوم، لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام المصري، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات المختلفة في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ11 نقطة، مما يزيد من أهمية المواجهة المقبلة بين الفريقين.

