كشف مصدر مطلع تفاصيل بشأن إصابة الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي الزمالك، والتي أبعدته عن الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده الجاري حاليًا.

وأعلن إيهاب أبو جزر، مدرب منتخب فلسطين، استبعاد عدي الدباغ مهاجم الزمالك، من معسكر الفدائي بسبب تعرضه للإصابة، دون أن يفرج عن أي تفاصيل.

إصابة الدباغ

أكد مصدر لـ"يلا كورة" تعرض عدي الدباغ لإصابة أبعدته عن التواجد في معسكر منتخب فلسطين، موضحًا أن المهاجم أصيب خلال تواجده مع فريقه الزمالك.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدي الدباغ أبلغ منتخب فلسطين بتعرضه للإصابة، ولذلك لم يلتحق بمعسكر الفدائي الجاري حاليًا.

وقال المصدر في تصريحاته عبر "يلا كورة": "عدي الدباغ تعرض للإصابة مع نادي الزمالك، واللاعب اشتكى من الإصابة لذلك لم يلتحق بالمنتخب".

تصريحات مدرب فلسطين

تحدث أبو جزر، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني، قائلًا: "استبعدنا عدي الدباغ من معسكر فلسطين بسبب الإصابة".

وأوضح: "لدينا 7 غيابات مؤثرة من قائمة الفدائي، هم، عدي الدباغ، وعميد محاجنة، وعميد صوافطة، وأسد حملاوي، ومحمد حبوس، ومحمد صالح، وهؤلاء جميعا يغيبون بسبب الإصابات، فيما يغيب اللاعب أوغستين منصور لارتباطه مع ناديه".