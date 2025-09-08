المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

مودرن سبورت يعبر الشرطة العراقي وديًا

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

09:00 م 08/09/2025
مودرن سبورت

مباراة مودرن سبورت أمام الشرطة العراقي

حسم نادي مودرن سبورت تفوقه أمام نظيره الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين وديًا في إطار استعدادات الثنائي لقادم المنافسات ما بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وتفوق فريق مودرن سبورت أمام نظيره الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى وديًا، عصر اليوم الإثنين.

مودرن يعبر الشرطة العراقي وديًا

ونجح مودرن سبورت في التفوق على نظيره الشرطة العراقي، حيث سيطر الفريق على مجريات المباراة وتمكن من تحقيق الفوز خلال اللقاء الودي.

وأحرز هدفي مودرن سبورت، أمام الشرطة العراقي، الثنائي الكاميروني أرنولد إيبا والنيجيري جودوين شيكا.

موعد مباراة مودرن سبورت المقبلة

يستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط وذلك عقب 5 مباريات خاضها الفريق في المسابقة.

المباراة الثامنة.. الزمالك يحكم قبضته على مواجهات مودرن سبورت في الدوري

بصمة مسعد والعرضيات سلاح مزدوج.. ماذا قدم مودرن سبورت قبل مواجهة الزمالك؟ (تحليل)

الدوري المصري مودرن سبورت الشرطة العراقي

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
