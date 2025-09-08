مودرن سبورت يعبر الشرطة العراقي وديًا

حسم نادي مودرن سبورت تفوقه أمام نظيره الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين وديًا في إطار استعدادات الثنائي لقادم المنافسات ما بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وتفوق فريق مودرن سبورت أمام نظيره الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى وديًا، عصر اليوم الإثنين.

مودرن يعبر الشرطة العراقي وديًا

ونجح مودرن سبورت في التفوق على نظيره الشرطة العراقي، حيث سيطر الفريق على مجريات المباراة وتمكن من تحقيق الفوز خلال اللقاء الودي.

وأحرز هدفي مودرن سبورت، أمام الشرطة العراقي، الثنائي الكاميروني أرنولد إيبا والنيجيري جودوين شيكا.

موعد مباراة مودرن سبورت المقبلة

يستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط وذلك عقب 5 مباريات خاضها الفريق في المسابقة.

