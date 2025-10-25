المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد تجديد عقده.. ميسي يسجل هدفين في انتصار إنتر ميامي على ناشفيل بالدوري الأمريكي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:14 ص 25/10/2025
ميسي

ميسي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، فريقه للفوز على ناشفيل بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأولى من "بلاي أوف" الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة تسجيل النجم الأرجنتيني ميسي لهدفين في الدقيقتين 19 و90+6 من عمر المباراة.

بينما أحرز تاديو أليندي هدف آخر لإنتر ميامي في اللقاء عند الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وسجل هاني مختار لاعب ناشفيل هدف فريقه الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 90+12.

ويأتي انتصار إنتر ميامي على ناشفيل في أولى مباريات الدور الإقصائي من تصفيات الدوري الأمريكي 2025، ضمن سلسلة من ثلاث مواجهات محتملة بين الفريقين.

وتسلّم ميسي جائزة الحذاء الذهبي للدوري الأمريكي، قبل انطلاق مباراة الذهاب من الأدوار الإقصائية بين فريقي إنتر ميامي وناشفيل، في تصفيات الدوري الأمريكي 2025.

وحصد ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجل 29 هدفًا في 28 مباراة، ليفوز بالجائزة لأول مرة منذ انضمامه إلى صفوف إنتر ميامي في عام 2023.

ويأتي تألق ميسي في مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالدوري الأمريكي، بعدما جدد عقده قبل أيام قليلة حتى 2028.

ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي ناشفيل

