المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 1
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

0 1
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

0 0
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

بمشاركة كهربا.. القادسية يتعادل مع السالمية في الدوري الكويتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:47 م 27/10/2025
كهربا القادسية

محمود عبد المنعم "كهربا".. لاعب القادسية

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القادسية الكويتي، في تعادل فريقه ضد السالمية ضمن مباريات الدوري الكويتي.

والتقى القادسية مع السالمية مساء اليوم الإثنين، على استاد ثامر، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الكويتي 2025-26.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يخرج الشوط الثاني بنفس النتيجة.

وتواجد كهربا في التشكيل الأساسي لفريقه في أمسية اليوم، قبل أن يخرج بديلا لبدر المطوع في الشوط الثاني.

القادسية بدأ الدوري الكويتي بالفوز على النصر بنتيجة 4-0، قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 ضد الشباب، ثم انتصر على الفحيحيل بنتيجة 5-1، والخسارة الأولى في الموسم على يد الكويت بنتيجة 2-1.

وفي الجولة الماضية خسر القادسية للمرة الثانية أمام كاظما بنتيجة 1-0، لتكون هذه النتيجة السلبية الثالثة على التوالي.

وبهذه النتيجة، يرفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تواجد السالمية في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

كهربا الذي انتقل إلى القادسية مطلع الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

القادسية كهرباء الدوري الكويتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

0 1
وادي دجلة

وادي دجلة

52

عرضية للاتحاد من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وارتقاء وتصدي من دفاع وادي دجلة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg