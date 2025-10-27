شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القادسية الكويتي، في تعادل فريقه ضد السالمية ضمن مباريات الدوري الكويتي.

والتقى القادسية مع السالمية مساء اليوم الإثنين، على استاد ثامر، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الكويتي 2025-26.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يخرج الشوط الثاني بنفس النتيجة.

وتواجد كهربا في التشكيل الأساسي لفريقه في أمسية اليوم، قبل أن يخرج بديلا لبدر المطوع في الشوط الثاني.

القادسية بدأ الدوري الكويتي بالفوز على النصر بنتيجة 4-0، قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 ضد الشباب، ثم انتصر على الفحيحيل بنتيجة 5-1، والخسارة الأولى في الموسم على يد الكويت بنتيجة 2-1.

وفي الجولة الماضية خسر القادسية للمرة الثانية أمام كاظما بنتيجة 1-0، لتكون هذه النتيجة السلبية الثالثة على التوالي.

وبهذه النتيجة، يرفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تواجد السالمية في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

كهربا الذي انتقل إلى القادسية مطلع الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.