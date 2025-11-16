المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوائز كاف 2025.. سيطرة مغربية وبيراميدز ينافس كبار أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:18 م 16/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أزاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الستار عن القوائم النهائية للمرشحين لحصد جوائز الأفضل عن العام 2025.

وسبق أن كشف الاتحاد الأفريقي للعبة، خلال الأسابيع الماضية، عن المرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء للعام الجاري.

ويتنافس على الجوائز أفضل لاعب أفريقي، أفضل لاعب أفريقي داخل القارة، أفضل لاعبة أفريقية، أفضل مدرب (رجال وسيدات)، إضافة إلى أفضل حارس مرمى (رجال وسيدات).

كما يتنافس على الجائزة أفضل منتخب (رجال وسيدات)، أفضل نادٍ (رجال وسيدات)، وجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا.

ويقام حفل جوائز "الكاف" في العاصمة المغربية، الرباط، يوم الأربعاء المقبل، 19 من نوفمبر الجاري، لتكريم أفضل المتميزين خلال العام.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان

فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025

الكونغولي فيستون مايلي لاعب بيراميدز

المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز

المغربي أسامة المليوي لاعب نهضة بركان

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر

محمد الوهابي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما

وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي

الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في أفريقيا

بيراميدز - مصر

نهضة بركان - المغرب

صنداونز - جنوب أفريقيا

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة إفريقية

المغربية غزلان شيباك لاعبة الهلال السعودي

النيجيرية باشيدات أجيبادي لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي

المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي المغربي

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى

المغربية خديجة الرميشي حارسة الجيش الملكي

النيجيرية تشياماكا ننادوزي حارسة برايتون الإنجليزي

الجنوب أفريقية أنديلي دلاميني حارسة ماميلودي صنداونز

الكاف منتخب المغرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيراميدز جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأفضل في أفريقيا

