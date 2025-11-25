المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

نتائج المباريات

صدام البدري وطارق مصطفى.. مصر تستضيف نهائي كأس ليبيا والسوبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:49 م 25/11/2025
حسام البدري وطارق مصطفى

حسام البدري وطارق مصطفى - أهلي طرابلس والأهلي بنغازي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مباراتي نهائي كأس ليبيا وكأس السوبر للموسم الماضي 2024-2025 في مصر بين الأهلي بنغازي وأهلي طرابلس.

وأجريت القرعة لاختيار البلد التي ستستضيف المباراتين، وكان الاختيار محصورًا بين مصر وتونس، وذلك بالتوافق بين إدارتي ناديي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

وكان أهلي طرابلس توج بلقب الدوري الليبي عن الموسم الماضي.

وتأهل أهلي طرابلس للمرة الثامنة في تاريخه إلى نهائي كأس ليبيا، عقب فوزه على الاتحاد في ديربي ليبيا بركلات الترجيح (3–2).

وتغلب الأهلي بنغازي على الأخضر بركلات الترجيح (3–1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2–2) في لقاء نصف النهائي.

ويشهد نهائي كأس ليبيا مواجهة مصرية خالصة، حيث يتولى تدريب أهلي طرابلس حسام البدري، بينما يقود طارق مصطفى فريق الأهلي بنغازي.

وسيلعب الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي أيضًا نهائي السوبر الليبي.

مصر حسام البدري طارق مصطفى الأهلي طرابلس نهائي كأس ليبيا السوبر الليبي أهلي طرابلس بنغازي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

