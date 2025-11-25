أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مباراتي نهائي كأس ليبيا وكأس السوبر للموسم الماضي 2024-2025 في مصر بين الأهلي بنغازي وأهلي طرابلس.

وأجريت القرعة لاختيار البلد التي ستستضيف المباراتين، وكان الاختيار محصورًا بين مصر وتونس، وذلك بالتوافق بين إدارتي ناديي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

وكان أهلي طرابلس توج بلقب الدوري الليبي عن الموسم الماضي.

وتأهل أهلي طرابلس للمرة الثامنة في تاريخه إلى نهائي كأس ليبيا، عقب فوزه على الاتحاد في ديربي ليبيا بركلات الترجيح (3–2).

وتغلب الأهلي بنغازي على الأخضر بركلات الترجيح (3–1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2–2) في لقاء نصف النهائي.

ويشهد نهائي كأس ليبيا مواجهة مصرية خالصة، حيث يتولى تدريب أهلي طرابلس حسام البدري، بينما يقود طارق مصطفى فريق الأهلي بنغازي.

وسيلعب الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي أيضًا نهائي السوبر الليبي.