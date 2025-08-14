المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:28 ص 14/08/2025
منتخب مصر للشباب

الفراعنة يختتمون استعداداتهم لمونديال الشباب

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة المدرب أسامة نبيه، لخوض المباراة الودية الثانية أمام نظيره المغربي يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في الدار البيضاء.

يأتي ذلك في ختام المعسكر الإعدادي لكأس العالم للشباب، المقرر إقامته في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وحقق المنتخب المصري تعادلًا بنتيجة 1-1 أمام المغرب في المباراة الودية الأولى التي أقيمت مساء الأربعاء 13 أغسطس على ملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط. (اقرأ الخبر كاملًا من هنا)

وتعد المباراة الودية الثالثة ضمن سلسلة تحضيرات المنتخب المصري للمونديال، حيث سبق أن خاض مباراتين وديتين: خسارة أمام النادي الأهلي (1-0) وفوز على فريق الاتصالات (2-1).

وتهدف هذه المباريات إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل المنافسة العالمية.

موعد المواجهة الثانية

ستقام المباراة الودية الثانية بين مصر والمغرب يوم الجمعة 15 أغسطس في الدار البيضاء، لتكون الاختبار الأخير للمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة في استغلال هذه المواجهة لوضع اللمسات النهائية على التشكيلة والخطة التكتيكية.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة بمونديال الشباب تضم تشيلي (المستضيف)، اليابان، ونيوزيلندا.

ويراهن منتخب مصر على قدرات لاعبيه الشباب، بما في ذلك المحترفين كريم أحمد (ليفربول) وكامرون إسماعيل (أرسنال)، لتحقيق نتائج مميزة في المونديال.

كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب مصر والمغرب نتيجة مباراة مصر والمغرب موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب

