يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة المدرب أسامة نبيه، لخوض المباراة الودية الثانية أمام نظيره المغربي يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في الدار البيضاء.

يأتي ذلك في ختام المعسكر الإعدادي لكأس العالم للشباب، المقرر إقامته في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وحقق المنتخب المصري تعادلًا بنتيجة 1-1 أمام المغرب في المباراة الودية الأولى التي أقيمت مساء الأربعاء 13 أغسطس على ملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط. (اقرأ الخبر كاملًا من هنا)

وتعد المباراة الودية الثالثة ضمن سلسلة تحضيرات المنتخب المصري للمونديال، حيث سبق أن خاض مباراتين وديتين: خسارة أمام النادي الأهلي (1-0) وفوز على فريق الاتصالات (2-1).

وتهدف هذه المباريات إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل المنافسة العالمية.

موعد المواجهة الثانية

ستقام المباراة الودية الثانية بين مصر والمغرب يوم الجمعة 15 أغسطس في الدار البيضاء، لتكون الاختبار الأخير للمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة في استغلال هذه المواجهة لوضع اللمسات النهائية على التشكيلة والخطة التكتيكية.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة بمونديال الشباب تضم تشيلي (المستضيف)، اليابان، ونيوزيلندا.

ويراهن منتخب مصر على قدرات لاعبيه الشباب، بما في ذلك المحترفين كريم أحمد (ليفربول) وكامرون إسماعيل (أرسنال)، لتحقيق نتائج مميزة في المونديال.