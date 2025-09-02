المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة جميع اللاعبين.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لكأس العرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:45 م 02/09/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أدى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تدريباته لليوم الثاني على أرضية الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني، في حضور جميع اللاعبين.

ويواصل منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس ودياً في سبتمبر

تدريبات منتخب مصر

وخاض منتخب مصر، تدريباته لليوم الثاني على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس، وحرص أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حضور مران الفراعنة وتحية جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وشهد المران الثاني للمنتخب المصري أجواءً من الحماس والجدية، وشارك به جميع اللاعبين في التدريبات قبل مواجهتي تونس الوديتين بملعب هيئة قناة السويس يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر

قرعة منتخب مصر

أسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.

كأس العرب منتخب مصر الثاني

