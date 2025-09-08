حسم نادي بيراميدز تفوقه أمام منتخب مصر للشباب، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، ضمن تحضيرات الثنائي للمرحلة المقبلة.

وسقط منتخب مصر للشباب في فخ الهزيمة أمام فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الدفاع الجوي.

تفوق بيراميدز

أحرز يوسف أوباما ثنائية بيراميدز أمام منتخب الشباب، حيث سجل في الشوط الأول والثاني، بينما تمكن منتخب الشباب من تسجيل الهدف الوحيد في النصف الثاني من اللقاء من علامة الجزاء.

ودخل منتخب مصر المباراة بقوته أمام بيراميدز حيث اعتمد على مجموعة من العناصر الرئيسية، بينما أشرك السماوي العديد من اللاعبين المتاحين للمشاركة في ظل ارتباط بعض الأسماء بالتواجد مع المنتخب الأول والثاني.

مرحلة قادمة حاسمة

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويواصل منتخب الشباب استعداداته استعدادًا للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامته في تشيلي نهاية العام الجاري.