المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

بثنائية أوباما.. منتخب مصر للشباب يخسر أمام بيراميدز وديًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:17 م 08/09/2025
منتخب الشباب

منتخب الشباب وبيراميدز

حسم نادي بيراميدز تفوقه أمام منتخب مصر للشباب، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، ضمن تحضيرات الثنائي للمرحلة المقبلة.

وسقط منتخب مصر للشباب في فخ الهزيمة أمام فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الدفاع الجوي.

يغيب شهرًا على الأقل.. بيراميدز يعلن خضوع محمود مرعي لجراحة في الركبة

تفوق بيراميدز

أحرز يوسف أوباما ثنائية بيراميدز أمام منتخب الشباب، حيث سجل في الشوط الأول والثاني، بينما تمكن منتخب الشباب من تسجيل الهدف الوحيد في النصف الثاني من اللقاء من علامة الجزاء.

ودخل منتخب مصر المباراة بقوته أمام بيراميدز حيث اعتمد على مجموعة من العناصر الرئيسية، بينما أشرك السماوي العديد من اللاعبين المتاحين للمشاركة في ظل ارتباط بعض الأسماء بالتواجد مع المنتخب الأول والثاني.

بتواجد المحترفين.. أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

مرحلة قادمة حاسمة

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويواصل منتخب الشباب استعداداته استعدادًا للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامته في تشيلي نهاية العام الجاري.

مباراة ودية منتخب مصر للشباب بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg