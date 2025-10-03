تقارير: منتخب البرازيل يواجه السنغال وتونس وديًا

استقر الاتحاد البرازيلي لكرة القم، على مواجهة السنغال وتونس وديًا خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل.

ويريد منتخب البرازيل، لعب مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين خلال معسكر شهر نوفمبر.

وبحسب شبكة جلوبو البرازيلية، فإن منتخب البرازيل سيلعب أمام السنغال في إنجلترا على ملعب الإمارات، بينما مباراة تونس ستقام في فرنسا على ستاد دو فرانس.

وأوضح التقرير، أنه لن يتم تاكيد المباراتين قبل أسبوعين من الآن، وفقًا لظروف منتخب السنغال وتونس في توقف شهر نوفمبر.

ولم يضمن منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2026، وفي حال فشل في التأهل فإنه سيتجه لخوض الملحق الأفريقي الشهر المقبل، وسيتعين إلغاء المباراة الودية.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب تونس غلى نهائيات كأس العالم منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكان منتخب مصر، ضمن المرشحين لمواجهة منتخب البرازيل وديًا، لكن حسام حسن مدرب الفراعنة رفض، حيث يفضل مواجهة منتخب أفريقي خلال توقف نوفمبر.

وتأهل منتخب البرازيل إلى كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.