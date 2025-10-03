المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

3 2
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

تقارير: منتخب البرازيل يواجه السنغال وتونس وديًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:56 ص 03/10/2025
البرازيل

البرازيل

استقر الاتحاد البرازيلي لكرة القم، على مواجهة السنغال وتونس وديًا خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل.

ويريد منتخب البرازيل، لعب مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين خلال معسكر شهر نوفمبر.

وبحسب شبكة جلوبو البرازيلية، فإن منتخب البرازيل سيلعب أمام السنغال  في إنجلترا على ملعب الإمارات، بينما مباراة تونس ستقام في فرنسا على ستاد دو فرانس.

وأوضح التقرير، أنه لن يتم تاكيد المباراتين قبل أسبوعين من الآن، وفقًا لظروف منتخب السنغال وتونس في توقف شهر نوفمبر.

ولم يضمن منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2026، وفي حال فشل في التأهل فإنه سيتجه لخوض الملحق الأفريقي الشهر المقبل، وسيتعين إلغاء المباراة الودية.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب تونس غلى نهائيات كأس العالم منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكان منتخب مصر، ضمن المرشحين لمواجهة منتخب البرازيل وديًا، لكن حسام حسن مدرب الفراعنة رفض، حيث يفضل مواجهة منتخب أفريقي خلال توقف نوفمبر.

وتأهل منتخب البرازيل إلى كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

 

مصر تونس البرازيل السنغال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg