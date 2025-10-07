29 لاعبا في قائمة منتخب 2007 لمعسكر أكتوبر

أعلن وائل رياض، مدرب منتخب مصر مواليد 2007 لمعسكر أكتوبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 وائل رياض مديرا فنيا، شريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، محمود حرب مديراً إدارياً، أحمد رؤوف مدرباً مساعداً، إبراهيم عبد الجواد مدرباً لحراس المرمي، قاسم قدري مخططاً للأحمال، أحمد مصطفي محللاً للأداء.

وكان الجهاز الفني لمنتخب 2007 قد حرص على مراقبة جميع المسابقات لجميع المراحل السنية على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل اللاعبين لمعسكر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد لاعبين من مزدوجي الجنسية وهم كريم حسنين لاعب فريق SK Bischofshofen النمساوي، وجوناس الملاح لاعب فريق برومابويكارنا السويدي.

وسبق وانضم كريم حسنين لمنتخب مصر أثناء تولي روجيرو ميكالي وأسامة نبيه، أما جوناس فتعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها لمنتخب مصر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: إياد تامر، يوسف البشير، مصطفى سامي.

خط الدفاع: محمد الأمين، إياد مدحت، يوسف محمد، عبد الله محمد، محمد عبد البصير، أحمد بلال، ماهر خالد، يوسف محمود، علي باسم.

في الوسط: كريم حسنين، عمرو الشوادفي، محمود صالح، محمد ياسر، محمد سمير، جوناس الملاح، عمر ثروت، محمود صلاح، محمد وائل، عمر العزب، حسام عاشور التقي، أدهم كريم، إبراهيم عبد الفتاح.

في الهجوم: أحمد هيثم، يوسف صابر، حسن شريف، محمود حسن.