المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

29 لاعبا في قائمة منتخب 2007 لمعسكر أكتوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:06 م 07/10/2025
وائل رياض -منتخب مصر الشباب

وائل رياض - مدرب منتخب 2007

أعلن وائل رياض، مدرب منتخب مصر مواليد 2007 لمعسكر أكتوبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 وائل رياض مديرا فنيا، شريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، محمود حرب مديراً إدارياً، أحمد رؤوف مدرباً مساعداً، إبراهيم عبد الجواد مدرباً لحراس المرمي، قاسم قدري مخططاً للأحمال، أحمد مصطفي محللاً للأداء.

وكان الجهاز الفني لمنتخب 2007 قد حرص على مراقبة جميع المسابقات لجميع المراحل السنية على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل اللاعبين لمعسكر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد لاعبين من مزدوجي الجنسية وهم كريم حسنين لاعب فريق SK Bischofshofen النمساوي، وجوناس الملاح لاعب فريق برومابويكارنا السويدي.

وسبق وانضم كريم حسنين لمنتخب مصر أثناء تولي روجيرو ميكالي وأسامة نبيه، أما جوناس فتعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها لمنتخب مصر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: إياد تامر، يوسف البشير، مصطفى سامي.

خط الدفاع: محمد الأمين، إياد مدحت، يوسف محمد، عبد الله محمد، محمد عبد البصير، أحمد بلال، ماهر خالد، يوسف محمود، علي باسم.

في الوسط: كريم حسنين، عمرو الشوادفي، محمود صالح، محمد ياسر، محمد سمير، جوناس الملاح، عمر ثروت، محمود صلاح، محمد وائل، عمر العزب، حسام عاشور التقي، أدهم كريم، إبراهيم عبد الفتاح.

في الهجوم: أحمد هيثم، يوسف صابر، حسن شريف، محمود حسن.

منتخب مصر وائل رياض معسكر أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg