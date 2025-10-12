تبدأ البحرين بالقوة الضاربة أمام منتخب مصر الثاني في مباراة ودية تجمع بينهما، مساء اليوم الأحد.

وتظهر البحرين أمام مصر بالمنتخب الأول الذي قدم أداءً جيدًا جدًا ضد المغرب، عندما أجبر فريق أشرف حكيمي على التعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن يخسر وديًا بهدف في الثواني الأخيرة.

ويستعد المنتخبان سواءً مصر الثاني أو البحرين الأول لمنافسات كأس العرب 2025.

القوة البحرينية الضاربة تبدأ ضد مصر

أجرى المنتخب البحريني 6 تغييرات على التشكيل الذي يبدأ به ضد منتخب مصر الثاني.

وأعلن منتخب البحرين التشكيل الرسمي ضد منتخب مصر الثاني، حيث يبدأ بكل من محمد الغربلي، أمين بنعدي، سيد محمود الموسوي، حسين جميل، هزاع علي، سيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، علي مدن، مهدي حميدان، محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

وحافظ الخماسي أمين بنعدي وسيد ضياء سعيد وجاسم الشيخ ومهدي حميدان ومحمد مرهون على مكانهم في تشكيل البحرين أمام مصر.

يشار إلى أن المنتخب المصري الثاني يعسكر حاليًا في المغرب، شأنه شأن البحرين، ما يفسر إقامة مباراتهما على ملعب البشير في مدينة المحمدية.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب، ديسمبر المقبل، فيما أسفرت القرعة في وقت سابق عن وقوع فريق حلمي طولان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.