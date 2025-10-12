المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

15 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

بالأساسيين.. القوة الضاربة تقود البحرين أمام منتخب مصر الثاني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:50 م 12/10/2025
البحرين

من مباراة سابقة بين البحرين والمغرب

تبدأ البحرين بالقوة الضاربة أمام منتخب مصر الثاني في مباراة ودية تجمع بينهما، مساء اليوم الأحد.

وتظهر البحرين أمام مصر بالمنتخب الأول الذي قدم أداءً جيدًا جدًا ضد المغرب، عندما أجبر فريق أشرف حكيمي على التعادل السلبي في الوقت الأصلي، قبل أن يخسر وديًا بهدف في الثواني الأخيرة.

ويستعد المنتخبان سواءً مصر الثاني أو البحرين الأول لمنافسات كأس العرب 2025.

القوة البحرينية الضاربة تبدأ ضد مصر

أجرى المنتخب البحريني 6 تغييرات على التشكيل الذي يبدأ به ضد منتخب مصر الثاني.

وأعلن منتخب البحرين التشكيل الرسمي ضد منتخب مصر الثاني، حيث يبدأ بكل من محمد الغربلي، أمين بنعدي، سيد محمود الموسوي، حسين جميل، هزاع علي، سيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، علي مدن، مهدي حميدان، محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

وحافظ الخماسي أمين بنعدي وسيد ضياء سعيد وجاسم الشيخ ومهدي حميدان ومحمد مرهون على مكانهم في تشكيل البحرين أمام مصر.

يشار إلى أن المنتخب المصري الثاني يعسكر حاليًا في المغرب، شأنه شأن البحرين، ما يفسر إقامة مباراتهما على ملعب البشير في مدينة المحمدية.

ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب، ديسمبر المقبل، فيما أسفرت القرعة في وقت سابق عن وقوع فريق حلمي طولان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

منتخب مصر البحرين

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

