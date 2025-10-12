نجح المنتخب المصري الثاني في تحقيق فوز كبير على المنتخب البحريني الأول بـ4 أهداف نظيفة في مباراة ودية جمعت بينهما في المغرب، مساء اليوم الأحد، ضمن استعداداتهما لمنافسات كأس العرب 2025.

وتشارك مصر في منافسات كأس العرب 2025 بمنتخب حلمي طولان.

ويقام كأس العرب في ديسمبر المقبل، فيما أوقعت القرعة منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

تشكيل مصر والبحرين

- منتخب مصر: علي لطفي، كريم العراقي، أحمد سامي، ياسين مرعي، كريم الدبيس، أكرم توفيق، عمرو السولية، غنام محمد، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، محمد شريف.

- منتخب البحرين: محمد الغربلي، أمين بنعدي، سيد محمود الموسوي، حسين جميل، هزاع علي، سيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، علي مدن، مهدي حميدان، محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

منتخب مصر يقسو على البحرين وديا

أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتعادل (0-0) مع البحرين، مع فرص شحيحة من جانب الطرفين.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 48 بفضل تسديدة قوية لعمرو السولية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس البحرين من التصدي لها.

وفي الدقيقة 50، أضاف ميدو جابر هدفًا مصريًا ثانيًا من تسديدة صوبها من داخل منطقة جزاء البحرين.

واستمرت أفضلية منتخب مصر، ليسجل محمد شريف هدفًا في الدقيقة 63 قبل استبداله، إذ استغل تمريرة رائعة من قطة ليسدد كرة يسارية في الشباك البحرينية.

وأكمل البديل مروان حمدي رباعية منتخب مصر أمام البحرين بهدف من ضربة رأسية في الدقيقة 90+2.

يشار إلى أن منتخب البحرين واجه مصر بالتشكيل الأساسي، في ظل عدم انشغاله بأي منافسات أخرى بعد توديع تصفيات كأس العالم 2026.