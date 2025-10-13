المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: منتخب الأرجنتين يدرس مواجهة المغرب وديا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:50 ص 13/10/2025
منتخب الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

يدرس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خوض مباراة ودية بين "التانجو" ومنتخب المغرب، في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر المقبل.

بحسب ما ذكرته شبكة "TYC" الأرجنتينية، فقد كان من المقرر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين وديتين أمام أنجولا والهند في نوفمبر المقبل، استعدادا للدفاع عن لقب كأس العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك تغييرات قد تطرأ على جولة المنتخب الأرجنتيني المقررة في نوفمبر، بأن تقام كلتا المباراتين في أفريقيا، بدلا من السفر إلى الهند لخوض المباراة الثانية.

وذكر التقرير أن المنتخب المغربي هو المرشح الأول لخوض ودية الأرجنتين الثانية في التوقف الدولي القادم بدلا من الهند، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي، الذي ضمن أيضا تأهله إلى مونديال 2026، سيستغل فترة التوقف الدولي القادمة للاستعداد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام على أرضه بين 21 ديسمبر المقبل و18 يناير 2026.

كأس العالم منتخب المغرب منتخب الأرجنتين

أخبار تهمك

