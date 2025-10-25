أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خوض منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، مباراتين وديتين أمام منتخب الجزائر.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأتم الاتحادان المصري والجزائري الاتفاق حول إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين المشاركين في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الدوحة أول ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراتان يومي 14 و17 نوفمبر المقبل باستاد السلام على هامش معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس العرب الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعداداً للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، برفقة منتخبات الأردن، الإمارات وأحد منتخبي موريتانيا والكويت.