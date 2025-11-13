كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أهمية مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العين الدولية الودية، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية القادمة.

ويشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية تقام بالإمارات، حيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر حساب بطولة "كأس العين الدولية": "سعيد بوجودنا في مدينة العين الجميلة، ومنتخب مصر بالتأكيد سعيد للغاية".

وأضاف: "حضرنا إلى مدينة العين أكثر من مرة بالإضافة إلى أن حسام حسن لعب لنادي العين من قبل".

وأكمل: "إن شاء الله سنكون سعداء بالبطولة الودية بالأخص أنها ستكون قبل كأس أمم أفريقيا، وتشارك معنا 3 منتخبات كبيرة مثل كاب فيردي وإيران وأوزبكستان، وبإذن الله نحصل على الاستفادة الفنية منها".

وواصل مدير منتخب مصر: "إن شاء الله تكون مدينة العين "وشها حلو" علينا، ونشكر اللجنة المنظمة على كل ما قدموه، وننتظر فقط الجماهير الإماراتية والمصرية لتملأ الاستاد".

قبل أن ينهي إبراهيم حسن: "إن شاء الله نسعد الجماهير ونحقق نتائج إيجابية".

ومن المقرر أن تقام ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء الغد الجمعة، على استاد هزاع بن زايد الدولي.

ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.