بـ10 لاعبين.. منتخب مصر 2009 يفوز على الأردن وديا

حقق منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، الفوز على نظيره الأردني بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أنه رغم النقص العددي الذي عانى منه منتخب مصر بطرد المدافع عادل علاء في الدقيقة 51 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، إلا أن الفراعنة نجحوا في تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب دانيال تامر بعد "مرواغة" ثلاثة لاعبين لتسكن الكرة الشباك الأردنية.

وأوضح أن المباراة حضرها أحمد فتحي قنصل مصر في الأردن، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.

يُشار إلى أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الأردني يوم السبت المقبل في ثاني المواجهات الودية قبل العودة إلى القاهرة في ختام معسكره الحالي.