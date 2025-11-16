أعلن منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، غياب محمد صلاح، عن مباراة منتخبنا الوطني ضد كاب فيردي في اللقاء المقرر إقامته غدا الإثنين، ضمن بطولة كأس العين الدولية الودية.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة من أوزباكستان بنتيجة 2-0، في البطولة الودية المقامة في الإمارات، ليضمن مواجهة كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وذلك بعد خسارة المنتخب الملقب بـ"القروش الزرقاء" من إيران بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وأشار منتخب مصر في بيانه الذي نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه يهدف لمنح صلاح الراحة الكافية بالأخص بعدما شارك في مباراة أوزباكستان كاملة.

صلاح يقترب من 50 مباراة غياب عن منتخب مصر

وشارك محمد صلاح في 107 مباريات بقميص منتخب مصر حتى الآن بواقع 9259 دقيقة، وسجل خلالهم 61 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة، كما حصل على 3 بطاقات صفراء فقط.

واقترب صلاح من الغياب عن 50 مباراة مع منتخب مصر وذلك بسبب الإصابات والراحة، منذ أول استدعاء له في 3 سبتمبر 2011.

وغاب صلاح عن 46 مباراة بشكل عام منهم 18 مباراة رسمية، أما الباقي كانت في التجارب الودية.

وستكون مباراة كاب فيردي التي ستقام في السادسة مساء الغد الإثنين، رقم 47 التي يغيبها محمد صلاح عن منتخبنا الوطني.

46 مباراة للمنتخب دون صلاح

1- ودية البرازيل.. 14 نوفمبر 2011. (خسارة منتخب مصر 2-0)

2- ودية نيجيريا.. 12 أبريل 2012. (فوز مصر 3-2)

3- ودية موريتانيا.. 15 أبريل 2012. (فوز مصر 3-0)

4- ودية العراق.. 17 أبريل 2012. (التعادل 0-0)

5- ودية عمان.. 15 أغسطس 2012. (التعادل 1-1)

6- ودية غانا.. 10 يناير 2013. (الخسارة 3-0)

7- ودية كوت ديفوار.. 14 يناير 2013. (الخسارة 4-2)

8- ودية العراق.. 7 مارس 2013. (الخسارة 3-1)

9- ودية بوتسوانا.. 5 يونيو 2013. (التعادل 1-1)

10- ودية كينيا.. 30 أغسطس 2014. (الفوز 1-0)

11- ودية مالاوي.. 8 يونيو 2015. (الفوز 2-1)

12- تشاد في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.. 14 نوفمبر 2015. (الخسارة 1-0)

13- تشاد في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.. 17 نوفمبر 2015. (الفوز 4-0)

14- ودية الأردن.. 27 يناير 2016. (الخسارة 1-0)

15- ودية ليبيا.. 29 يناير 2016. (الفوز 2-0)

16- ودية بوركينا فاسو.. 27 فبراير 2016. (الفوز 2-0)

17- ودية غينيا.. 30 أغسطس 2016. (التعادل 1-1)

18- ودية المغرب.. 13 أغسطس 2017. (التعادل 1-1)

19- ودية المغرب.. 18 أغسطس 2017. (الخسارة 3-1)

20- غانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.. 12 نوفمبر 2017. (التعادل 1-1)

21- ودية الكويت.. 25 مايو 2018. (التعادل 1-1)

22- ودية كولومبيا.. 1 يونيو 2018. (التعادل 0-0)

23- ودية بلجيكا.. 6 يونيو 2018. (الخسارة 3-0)

24- إسواتيني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 16 أكتوبر 2018. (الفوز 2-0)

25- ودية النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 23 مارس 2019. (التعادل 1-1)

26- ودية نيجيريا.. 26 مارس 2019. (الخسارة 1-0)

27- ودية بوتسوانا.. 14 أكتوبر 2019. (الفوز 1-0)

28- كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 14 نوفمبر 2019. (التعادل 1-1)

29- جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 18 نوفمبر 2019. (التعادل 0-0)

30- توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 14 نوفمبر 2020. (الفوز 1-0)

31- توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 17 نوفمبر 2020. (الفوز 3-1)

32- أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.. 1 سبتمبر 2021. (الفوز 1-0)

33- ودية ليبيريا.. 30 سبتمبر 2021.. (الفوز 2-0).

34- إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 9 يونيو 2022. (الخسارة 2-0)

35- ودية كوريا الجنوبية.. 14 يونيو 2022. (الخسارة 4-1)

36- ودية ليبيريا.. 27 سبتمبر 2022. (الفوز 3-0)

37- ودية جنوب السودان.. 18 يونيو 2023. (الفوز 3-0)

38- إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 8 سبتمبر 2023. (الفوز 1-0)

39- كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية.. 22 يناير 2024. (التعادل 2-2)

40- الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية.. 28 يناير 2024. (الخسارة بركلات الترجيح 8-7)

41- ودية نيوزيلندا.. 22 مارس 2024. (الفوز 1-0)

42- ودية كرواتيا.. 26 مارس 2024. (الخسارة 4-2)

43- موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 15 أكتوبر 2024. (الفوز 1-0)

44- كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 15 نوفمبر 2024. (التعادل 1-1)

45- بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.. 17 نوفمبر 2024. (التعادل 1-1)

46- غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.. 12 أكتوبر 2025. (الفوز 1-0)