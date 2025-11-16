المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
(0 - 0)
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 3
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

مشاركة صلاح محسن.. منتخب مصر ينهي تدريباته قبل ودية كاب فيردي (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:34 م 16/11/2025
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg
  • عرض 19 صورة
    galleryImg

خاض منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، المران الختامي قبل مواجهة منتخب كاب فيردي، في كأس العين الدولية الودية.

منتخب مصر يواجه نظيره منتخب كاب فيردي، في تمام السادسة مساء غد الإثنين، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العين.

مران منتخب مصر الأول

بدأ مران منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن المدير الفني، باجتماعه مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز، وخوض كل المباريات وكأنها مواجهات رسمية، خاصة وأن هذه المباريات إعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، 2025 في المغرب.

وشارك في مران منتخب مصر الأول، مجموعة من اللاعبين هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان ، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد دونجا، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، أسامة فيصل، صلاح محسن ومصطفى محمد.

وكان منتخب مصر الأول قد خسر مباراته أمام أوزبكستان (2-0)، في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، أول أمس الجمعة.

ويفقد منتخب مصر خدمات الثنائي أحمد زيزو وحمدي فتحي للإصابة، بالإضافة إلى إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن مران منتخب مصر كأس العين الدولية مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيطاليا

إيطاليا

1 3
النرويج

النرويج

88

سجل هالاند 55 هدفًا في 48 مباراة مع النرويج.. نفس عدد الأهداف التي سجلها كيليان مبابي مع فرنسا (55 هدفًا في 94 مباراة)

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 1
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

120

تبديل للكونغو الديمقراطية بخروج الحارس الإساسي ليونيل مباسي ودخول الحارس بتيموثي فايولو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg