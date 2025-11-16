خاض منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، المران الختامي قبل مواجهة منتخب كاب فيردي، في كأس العين الدولية الودية.

منتخب مصر يواجه نظيره منتخب كاب فيردي، في تمام السادسة مساء غد الإثنين، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العين.

مران منتخب مصر الأول

بدأ مران منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن المدير الفني، باجتماعه مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز، وخوض كل المباريات وكأنها مواجهات رسمية، خاصة وأن هذه المباريات إعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، 2025 في المغرب.

وشارك في مران منتخب مصر الأول، مجموعة من اللاعبين هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان ، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد دونجا، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، أسامة فيصل، صلاح محسن ومصطفى محمد.

وكان منتخب مصر الأول قد خسر مباراته أمام أوزبكستان (2-0)، في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، أول أمس الجمعة.

ويفقد منتخب مصر خدمات الثنائي أحمد زيزو وحمدي فتحي للإصابة، بالإضافة إلى إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.