أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، عن التشكيل الأساسي لفريقه في المباراة الودية المرتقبة أمام نظيره الجزائري.

وكان منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب الجزائر (ب)، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 3-2، ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وشهد التشكيل الأساسي لمنتخب مصر الثاني في وديته الثانية ضد الجزائر 7 تشكيلا على التشكيلة التي بدأت المباراة الماضية.

ويشارك في المواجهة الثانية، بعد البدء أيضا في المباراة الأولى، كلا من عمر فايد ومحمد النني وأكرم توفيق ومصطفى سعد.

تشكيل منتخب مصر الثاني لودية الجزائر

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمر فايد - رجب نبيل - كريم فؤاد.

خط الوسط: غنام محمد - أكرم توفيق - محمد النني.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد مسعد - حسام حسن.

جدول مباريات اليوم