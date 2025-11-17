المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جلسة واتفاق.. يلا كورة يكشف كواليس غياب صلاح عن مباراة منتخب مصر ومواجهة كاب فيردي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:47 م 17/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب منتخب مصر

غادر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، معسكر منتخبنا الوطني قبل مواجهة كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية الودية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع منتخب كاب فيردي، لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العين الدولية الودية المقامة في الإمارات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بعد خسارة منتخب مصر من أوزبكستان اجتمع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مع محمد صلاح، وتقرر منح صلاح الراحة من مباراة كاب فيردي".

وأضاف: "لو كان منتخب مصر قد حقق الفوز أمام أوزبكستان كانت المباراة النهائية سيخوضها حسام حسن بالتشكيل الأساسي".

وأكمل المصدر: "حسام حسن يخوض المعسكر الحالي من باب تجربة بعض اللاعبين الجدد ومنحهم الفرصة قبل أمم أفريقيا".

قبل أن ينهي: "ترك صلاح المعسكر بسبب خلاف؟ لم يحدث إطلاقًا أي خلاف مع الجهاز الفني".

وسبق وأعلن منتخب مصر منح محمد صلاح راحة من مباراة كاب فيردي بعد الخسارة التي تلقاها منتخب مصر ضد أوزبكستان بنتيجة 2-0، في مباراة الدور نصف النهائي.

منتخب مصر كان قد بدأ بطولة العين الودية بالخسارة من أوزبكستان، بينما تلقى كاب فيردي هزيمة من إيران بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليلتقي منتخبنا الوطني مع كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في المسابقة الودية.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح كاب فيردي

