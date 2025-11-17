خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وأقيمت مباراة مصر والجزائر على ستاد القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

وتُعد هذه المباراة هي البروفة الأخيرة لمنتخب مصر الثاني لبطولة كأس العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 18 في قطر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بجوار كل من، الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني، قد واجه الجزائر، يوم الجمعة الماضي في أولى الوديات، حيث فاز بنتيجة 3-2.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني كالتالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: كريم العراقي - عمر فايد - رجب نبيل - كريم فؤاد.

خط الوسط: غنام محمد - أكرم توفيق - محمد النني.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد مسعد - حسام حسن.

تفاصيل المباراة

شهد الشوط الأول أداء متوسط من جانب مصر والجزائر، حيث لم تتح أي فرص ضائعة أو حقيقية من المنتخبين.

وكان أبرز لاعبي منتخب مصر، كريم فؤاد الذي كان يحاول على مرمى الجزائر، عن طريق المراوغات الفردية لكن دون جدوى.

وشهدت الدقيقة 48، أول فرصة لمنتخب الجزائر، حيث أرسل هواري بوش كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها زكريا دراوي بضربة رأسية مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 50 هدد عبد الرحمن مزيان مرمى منتخب مصر من جديد، حيث صوب كرة مرت بجوار القائم.

ومنعت العارضة فرصة التقدم لمنتخب الجزائر، في الدقيقة 57، حيص صوب زكريا دراوي كرة قوية ارتطمت في العارضة وتحولت خارج الملعب.

وألغى حكم المباراة هدف لمنتخب الجزائر في الدقيقة 60، بداعي التسلل على إسلام سليماني الذي استقبل كرة عرضية من زكريا دراوي.

وشهدت الدقيقة 75، أول تهديد حقيقي لمنتخب مصر على مرمى الجزائر، عن طريق إسلام عيسى الذي صوب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 84، توغل محمد عزي من جهة اليسار بعد مراوغة كريم الديبيس، وأرسل كرة عرضية لكن شتتها دفاع منتخب مصر خارج منطقة الجزاء، ليصوب عبد الرحمن مزيان كرة بعيدة عن المرمى.

وصوب محمد مجدي أفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ريان حارس مرمى الجزائر، قبل أن ترتد ويسيطر عليها مرة أخرى.