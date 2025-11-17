استقبل منتخب مصر الأول الهدف الأول خلال مباراة كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية الودية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع كاب فيردي، في اللقاء الذي يقام على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة الودية المقامة في الإمارات.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد منتخب مصر في الدقيقة الخامسة، بعد تدخل محمد هاني بقوة على لاعب منتخب كاب فيردي، وسددها جاري رودريجيز في الدقيقة السابعة.

ويغيب محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، عن مباراة المنتخب ضد كاب فيردي من أجل منحه راحة بعد الخسارة التي تلقاها منتخب مصر ضد أوزبكستان بنتيجة 2-0، في مباراة الدور نصف النهائي.

منتخب مصر كان قد بدأ بطولة العين الودية بالخسارة من أوزبكستان، بينما تلقى كاب فيردي هزيمة من إيران بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليلتقي منتخبنا الوطني مع كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في المسابقة الودية.

منتخب مصر يبدأ مباراة كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر.

خط الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.