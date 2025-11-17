المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يقتنص الانتصارات وإخفاقا واحدا.. ماذا قدم منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:49 م 17/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أنهى منتخب مصر الثاني مبارياته التحضيرية قبل المشاركة في بطولة كأس العرب، بعدما تعادل مع نظيره المنتخب الجزائري للمحليين، مساء اليوم الإثنين.

منتخب مصر الثاني واجه نظيره المنتخب الجزائري مرتين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر نوفمبر، وتمكن من الانتصار في الأولى ثم تعادل في مواجهة اليوم.

منتخب مصر الثاني في 72 يومًا

ولعب منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، 6 مباريات خلال 72 يومًا، بواقع مواجهتين في كل فترة توقف دولي، لتكون البروفة الأخيرة من موقعتي الجزائر.

حيث جاءت نتائج مباريات منتخب مصر الثاني، قبل المشاركة في كأس العرب، على النحو الآتي:

تونس 1-0
تونس 3-0
البحرين 4-0
خسر أمام المغرب 0-2
الجزائر 3-2
الجزائر 0-0

ليأتي حصاد منتخب مصر الثاني من مبارياته الودية والتحضيرية للمشاركة في كأس العرب، كما يلي:

لعب 6 مباريات.
فاز 4.
تعادل 1.
خسر 1.
سجل 11 هدفًا.
استقبل 4 أهداف.
شباك نظيفة 4 مرات.

وإجمالًا، حسم منتخب مصر الثاني، 4 مباريات بالفوز، وتعادل مرة واحدة، بينما خسر في واحدة فقط ضد المغرب لم تذع تلفزيونيًا، وكانت هي المواجهة الوحيدة التي يتلقى بها نتيجة سلبية.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يفتتح مبارياته يوم 2 ديسمبر المقبل، بمواجهة المتأهل من الكويت وموريتانيا، ثم الإمارات يوم 6، وختام دور المجموعات ضد الأردن يوم 9.

مصر- ب
مصر- ب
منتخب مصر كأس العرب منتخب مصر الثاني منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراة مصر والجزائر

