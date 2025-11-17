أنهى منتخب مصر الثاني مبارياته التحضيرية قبل المشاركة في بطولة كأس العرب، بعدما تعادل مع نظيره المنتخب الجزائري للمحليين، مساء اليوم الإثنين.

منتخب مصر الثاني واجه نظيره المنتخب الجزائري مرتين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر نوفمبر، وتمكن من الانتصار في الأولى ثم تعادل في مواجهة اليوم.

منتخب مصر الثاني في 72 يومًا

ولعب منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، 6 مباريات خلال 72 يومًا، بواقع مواجهتين في كل فترة توقف دولي، لتكون البروفة الأخيرة من موقعتي الجزائر.

حيث جاءت نتائج مباريات منتخب مصر الثاني، قبل المشاركة في كأس العرب، على النحو الآتي:

تونس 1-0

تونس 3-0

البحرين 4-0

خسر أمام المغرب 0-2

الجزائر 3-2

الجزائر 0-0

ليأتي حصاد منتخب مصر الثاني من مبارياته الودية والتحضيرية للمشاركة في كأس العرب، كما يلي:

لعب 6 مباريات.

فاز 4.

تعادل 1.

خسر 1.

سجل 11 هدفًا.

استقبل 4 أهداف.

شباك نظيفة 4 مرات.

وإجمالًا، حسم منتخب مصر الثاني، 4 مباريات بالفوز، وتعادل مرة واحدة، بينما خسر في واحدة فقط ضد المغرب لم تذع تلفزيونيًا، وكانت هي المواجهة الوحيدة التي يتلقى بها نتيجة سلبية.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يفتتح مبارياته يوم 2 ديسمبر المقبل، بمواجهة المتأهل من الكويت وموريتانيا، ثم الإمارات يوم 6، وختام دور المجموعات ضد الأردن يوم 9.