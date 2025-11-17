عدد إسلام سليماني، لاعب منتخب الجزائر، المكاسب التي حققها منتخب بلاده من مواجهة منتخب مصر الثاني مرتين في المعسكر الحالي، استعدادا لكأس العرب.

وكان منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان قد انتصر على منتخب الجزائر للمحليين في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادلا مساء اليوم الإثنين، في ختام المعسكر الجاري.

وقال إسلام سليماني في تصريحات عبر قناة أون سبورت 2: "جئنا إلى مصر من أجل الاستعداد لبطولة كأس العرب، كما جئنا أيضًا بلاعبين جدد من أجل منحهم الخبرات، وبالنسبة لنا الفريق المصري معروف وقوي للغاية".

وأضاف: "لعبنا مباراتين أمام مصر الأولى تعرضنا للهزيمة في الدقائق الأخيرة وفي المباراة الثانية قدمنا أداءً جميلًا، ونتحسن من مباراة لأخرى وهذه من بين المكاسب في المعسكر الحالي، وهذا هدفنا من أجل التحسن والاستعداد لكأس العرب".

وأوضح: "نخوض مباراة مباراة، وبالنسبة لنا أن نكون حاملي اللقب هذا يمنحنا الدافع لتقديم أداء أفضل".

وأكمل قائد منتخب الجزائر: "كل منتخبات كأس العرب قوية، وهذه النسخة ستكون أقوى من النسخة الماضية، منتخب مصر والسعودية والأردن والمغرب وتونس كلها منتخبات قوية للغاية".

وواصل: "جئنا من أجل المحافظة على التجانس ونمد خبرة للاعبين الجدد والحمد لله لعبنا مباراتين صعبة أمام منتخب مصر".

قبل أن ينهي: "أتوقع أن نصل إلى المباراة النهائية رفقة المنتخب المصري".