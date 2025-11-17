المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

1 1
(2 - 0)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر - ب

الجزائر - ب

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

وسط اعتراض الشناوي.. حسام حسن يدفع بـ شوبير من أجل ركلات الترجيح أمام كاب فيردي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:02 م 17/11/2025
شوبير

مصطفى شوبير

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بـ مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي في مباراة كاب فيردي.

ويلعب مصر وكاب فيردي، لتحديد المركز الثالث في بطولة العين الدولية في الإمارات.

ودخل مصطفى شوبير في الثواني الأخيرة من المباراة، بدلًا من محمد الشناوي.

وشوهد الشناوي وهو يبدي اعتراضه على خروجه من مباراة مصر أمام كاب فيردي، قبل أن يتدخل أحمد الشناوي ليحتوي غضبه.

وانتقلت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة مصر أمام أوزبكستان؛ من أجل إراحته.

وخسر منتخب مصر أمام أوبكستان بهدفين دون رد في مباراة نصف النهائي.

 

مصر شوبير محمد الشناوي كاب فيردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg