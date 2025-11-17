رد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، على اتهامه برفض أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السعودي، بالتواجد مع منتخبنا الوطني خلال مباراتي الجزائر في المعسكر الودي.

وكان منتخب مصر الثاني قد انتصر على الجزائر في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادلا مساء اليوم الإثنين، دون أهداف في المعسكر الذي يستعد من خلاله منتخبنا الوطني لكأس العرب.

وقال أحمد حسن في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم أتهم أحد بالتهرب من منتخب مصر الثاني، جميع تصريحاتي مصورة صوت وصورة".

وأضاف: "أحمد حجازي كنا تحدثنا معه في البداية وأكد أنه لا يرغب في التواجد".

وأوضح: "تم جس نبض بعض اللاعبين الآخرين وشعرنا أنهم لم يرغبوا في التواجد وهذا كل الأمر".

وانتشرت بعض التصريحات على لسان أحمد حسن، أكدت أن أحمد حجازي رفض التواجد مع منتخب مصر الثاني في المعسكر الحالي.

وتُعد مباراتي الجزائر هي البروفة الأخيرة لمنتخب مصر الثاني لبطولة كأس العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 18 في قطر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بجوار كل من، الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.