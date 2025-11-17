أنهى منتخب مصر الأول مبارياته في كأس العين الدولية الودية، ليحصل على المركز الثالث، بعد الفوز على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح.

مباراة مصر وكاب فيردي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتذهب إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز وصاحب المركز الثالث، والتي حسمت فوز الفراعنة (2-0).

انتصار منتخب مصر

مباراة مصر وكاب فيردي شهدت تسجيل هدفًا مبكرًا، لكن لصالح منافس الفراعنة، بعدما وقع محمد هاني في المحظور وارتكب مخالفة في منطقة الجزاء، ليسجل جاري رودريجيز هدف التقدم بالدقيقة السابعة.

وفرض منتخب مصر سيطرته واستحوذ على الكرة خلال الدقائق التي تلت هذا الهدف، لكنه لم يدرك التعادل خلال الشوط الأول، لينتهي بتقدم كاب فيردي بهدف.

لكن بداية الشوط الثاني، كان بضغط هجومي قوي من جانب لاعبي منتخب مصر، وخاصة عمر مرموش أنشطهم، الذي أدرك هدف التعادل في الدقيقة 57، بعد تلقيه تمريرة طولية ضربت تكتل دفاع كاب فيردي.

وواصل عمر مرموش التألق والتوهج في الدقائق التي تلت هدف التعادل، بعدما قام بأكثر من لقطة مهارية ومراوغات ناجحة، وكاد يتسبب في هدف التقدم، بعدما سدد كرة ارتدت ثم تابعها أسامة فيصل وأسكنها الشباك، لكن حكمة اللقاء ألغت الهدف في الدقيقة 66.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة مصر وكاب فيردي بالتعادل (1-1)، لكن قبل إطلاق صافرة النهاية والذهاب لركلات الترجيح بثوانٍ قليلة، أجرى حسام حسن المدير الفني تغييرًا بخروج محمد الشناوي الذي أبدى اندهاشه من الاستبدال، ودخل بدلًا منه مصطفى شوبير.

وأهدر عمر مرموش ركلة ترجيح منتخب مصر الأول، حيث تصدى لها حارس كاب فيردي، ثم عزز حسام عبد المجيد وسجل الثانية، بعدها تألق مصطفى شوبير وتصدى للركلة الثانية.

وتمكن محمد حمدي من تسجيل ركلة منتخب مصر الثالثة، ثم من جديد تعملق مصطفى شوبير وتصدى لركلة ترجيح أخرى، لتصبح النتيجة (2-0) بعد أول ثلاث ركلات للمنتخبين، ثم أهدرت كاب فيردي الركلة الرابعة، لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بركلتي ترجيح دون رد.