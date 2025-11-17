المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

1 1
(2 - 0)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر - ب

الجزائر - ب

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

امتعاض ودعم من الشناوي.. رهان حسام حسن ينجح مع مصطفى شوبير

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:44 م 17/11/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير

فاز منتخب مصر أمام كاب فيردي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الودية.

وحصل منتخب مصر على المركز الثالث، بعد الفوز بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح أمام كاب فيردي.

وانتهى الوقت الأصلي من المبارة بهدف لكل منهما.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة، ربما كانت الأبرز في المباراة، عندما قرر حسام حسن الدفع بـ مصطفى شوبير في حراسة المرمى قبل صافرة النهاية.

وأدخل حسام حسن، مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي؛ من أجل التصدي لركلات الترجيح.

الشناوي يعترض على خروجه

وشوهد الشناوي وهو يبدي اعتراضه على خروجه من مباراة مصر أمام كاب فيردي، قبل أن يتدخل أحمد الشناوي ليحتوي غضبه.

ولكن نجح مصطفى شوبير، في إثبات وجهة نظر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بتفوقه في التصدي لركلات الترجيح.

وتصدى شوبير لركلتي جزاء أمام كاب فيردي، بينما خرجت أخرى بجوار المرمى ذهب معها أيضًا.

الشناوي يدعم شوبير

وعلى الرغم من امتعاض الشناوي، في بداية التبديل، إلا أنه كان حريصًا على الاحتفال بـ مصطفى شوبير عند تصدياته.

وتُعد هذه المباراة هي الثالثة لـ مصطفى شوبير مع منتخب مصر.

وانتهى معسكر منتخب مصر، في شهر نوفمبر الذي شهد خسارة من أوزبكستان في مباراة نصف نهائي بطولة العين الودية.

 

منتخب مصر شوبير الشناوي كاب فيردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg