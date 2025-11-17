فاز منتخب مصر أمام كاب فيردي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الودية.

وحصل منتخب مصر على المركز الثالث، بعد الفوز بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح أمام كاب فيردي.

وانتهى الوقت الأصلي من المبارة بهدف لكل منهما.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة، ربما كانت الأبرز في المباراة، عندما قرر حسام حسن الدفع بـ مصطفى شوبير في حراسة المرمى قبل صافرة النهاية.

وأدخل حسام حسن، مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي؛ من أجل التصدي لركلات الترجيح.

الشناوي يعترض على خروجه

وشوهد الشناوي وهو يبدي اعتراضه على خروجه من مباراة مصر أمام كاب فيردي، قبل أن يتدخل أحمد الشناوي ليحتوي غضبه.

ولكن نجح مصطفى شوبير، في إثبات وجهة نظر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بتفوقه في التصدي لركلات الترجيح.

وتصدى شوبير لركلتي جزاء أمام كاب فيردي، بينما خرجت أخرى بجوار المرمى ذهب معها أيضًا.

الشناوي يدعم شوبير

وعلى الرغم من امتعاض الشناوي، في بداية التبديل، إلا أنه كان حريصًا على الاحتفال بـ مصطفى شوبير عند تصدياته.

وتُعد هذه المباراة هي الثالثة لـ مصطفى شوبير مع منتخب مصر.

وانتهى معسكر منتخب مصر، في شهر نوفمبر الذي شهد خسارة من أوزبكستان في مباراة نصف نهائي بطولة العين الودية.