كلام فى الكورة
إبراهيم حسن: أوزبكستان تخطط جيدا لكأس العالم.. واعتبرنا المباراة مثل التدريب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:47 م 17/11/2025
إبراهيم حسن - منتخب مصر

إبراهيم حسن - مدير منتخب مصر

دافع إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن لاعبي المنتخب الوطني بعد الخسارة من أوزبكستان في نصف نهائي كأس العين الدولية.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة من أوزبكستان في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، بنتيجة 2-0.

وانتصر منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، على كاب فيردي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "لم نقدم أداءً سيئًا في مباراة أوزبكستان، لعبنا بشكل ضاغط في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أيضا قدمنا أداءً جيدًا".

وأضاف: "الأهداف التي سُجلت ضدنا في مباراة أوزبكستان كانت من أخطاء وتمركز خاطئ".

وأكمل مدير منتخب مصر: "من لا يعرف منتخب أوزبكستان هو فريق يعيش مع بعض منذ فترة طويلة ووصل لكأس العالم دون الحاجة للملحق، بالإضافة إلى أنه فريق يخطط ويعمل بشكل جيد، ويجهز نفسه جيدا لكأس العالم".

قبل أن ينهي إبراهيم حسن: "في النهاية هذا المعسكر كان عبارة عن تدريبه".

وشارك مصطفى شوبير في مباراة منتخب مصر الأول ضد كاب فيردي بداية من الدقائق الأخيرة في المباراة، ليشارك في فوز منتخب مصر ضد كاب فيردي.

منتخب مصر كأس العالم أوزبكستان إبراهيم حسن كاب فيردي

