لقطات من مباراة منتخب مصر - ب والجزائر - أ (صور)

أنهى منتخب مصر الأول بطولة كأس العين الدولية الودية محتلا المركز الثالث مساء اليوم الإثنين، بعدما انتصر على كاب فيردي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

وكان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة خلال مباراة أوزبكستان في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0، في لقاء جعل منتخب مصر يشارك في مباراة تحديد المركز الثالث ضد كاب فيردي.

وتلقى أيضا منتخب كاب فيردي الهزيمة من إيران بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في الدور نصف النهائي.

ويستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، وبالتالي يتطلع حسام حسن لاختيار أفضل العناصر من أجل ضمهم للقائمة.

لقطات من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

وشهدت مباراة منتخب مصر وكاب فيردي العديد من اللقطات، منها التراجع الدفاعي لمحمود صابر ومروان عطية خلال المباراة، بالإضافة إلى مهارة عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1 قبل ركلات الترجيح.

كما ظهرت خلال اللقطات تعليمات حسام حسن من على الخط، فهو بطبعه لا يهدأ من كثرة التعليمات لجميع اللاعبين، كما لقطة الشاشات دعاء حسام حسن من أجل تحقيق الفوز.

أما اللقطة الأبرز في المباراة هي لحظة اعتراض محمد الشناوي بسبب تغييره خلال اللقاء، حيث خرج في الدقائق الأخيرة من أجل مشاركة مصطفى شوبير الذي تصدى لـ4 ركلات ترجيح (منها 2 تصدى لهم شوبير نفسه، و2 خرجوا بعيدا عن الشباك).

