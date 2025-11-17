المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

1 1
(2 - 0)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر - ب

الجزائر - ب

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

1 0
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

4 0
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

2 1
21:45
كرواتيا

كرواتيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

اعتراض الشناوي ودعاء حسام حسن.. لقطات من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:09 م 17/11/2025
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg
  • عرض 26 صورة
    galleryImg

أنهى منتخب مصر الأول بطولة كأس العين الدولية الودية محتلا المركز الثالث مساء اليوم الإثنين، بعدما انتصر على كاب فيردي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

وكان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة خلال مباراة أوزبكستان في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-0، في لقاء جعل منتخب مصر يشارك في مباراة تحديد المركز الثالث ضد كاب فيردي.

وتلقى أيضا منتخب كاب فيردي الهزيمة من إيران بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في الدور نصف النهائي.

ويستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، وبالتالي يتطلع حسام حسن لاختيار أفضل العناصر من أجل ضمهم للقائمة.

لقطات من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

وشهدت مباراة منتخب مصر وكاب فيردي العديد من اللقطات، منها التراجع الدفاعي لمحمود صابر ومروان عطية خلال المباراة، بالإضافة إلى مهارة عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1 قبل ركلات الترجيح.

كما ظهرت خلال اللقطات تعليمات حسام حسن من على الخط، فهو بطبعه لا يهدأ من كثرة التعليمات لجميع اللاعبين، كما لقطة الشاشات دعاء حسام حسن من أجل تحقيق الفوز.

أما اللقطة الأبرز في المباراة هي لحظة اعتراض محمد الشناوي بسبب تغييره خلال اللقاء، حيث خرج في الدقائق الأخيرة من أجل مشاركة مصطفى شوبير الذي تصدى لـ4 ركلات ترجيح (منها 2 تصدى لهم شوبير نفسه، و2 خرجوا بعيدا عن الشباك).

لمشاهدة لقطات من مباراة مصر وكاب فيردي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

منتخب مصر شوبير الشناوي كاب فيردي كأس العين الدولية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg