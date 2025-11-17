المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

حسام حسن: تعرضنا للانتقادات بعد مباراة أوزبكستان.. وأتمنى مساندة المدرب الوطني

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:34 م 17/11/2025
حسام حسن

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

طالب حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بمساندة مدرب المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن منتخبنا لم يتأثر بالغيابات في المعسكر الحالي الذي واجه خلاله منتخبي أوزبكستان وكاب فيردي.

وكان منتخب مصر قد انتصر مساء اليوم الإثنين، على منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العين الدولية الودية.

وقال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: "لقد استفدنا من الوديتين بظهور أكثر من لاعب للمنتخب، كما أنني أبحث عن أقصى استفادة من الوديات".

وأضاف حسام حسن: "أشكر جميع اللاعبين على المجهودات المبذولة منهم في المباراتين".

وتابع مدرب منتخب مصر: "الإجهاد وضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين، ⁠الغيابات في معسكر نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر".

وواصل حسام حسن: "أتمنى مساندة المدرب الوطني، وأتمنى أن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وبناء جيل جديد من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة".

واستكمل: "⁠نجحنا في الصعود لكأس العالم بدون هزيمة ونفس الأمر لتصفيات أمم أفريقيا.. والكرة في أفريقيا تتطور، وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل".

وأنهى: "تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة في ودية أوزبكستان واحترم الانتقادات الايجابية والفنية فقط".

منتخب مصر أوزبكستان كاب فيردي كأس العين الدولية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg