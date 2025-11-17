طالب حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بمساندة مدرب المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن منتخبنا لم يتأثر بالغيابات في المعسكر الحالي الذي واجه خلاله منتخبي أوزبكستان وكاب فيردي.

وكان منتخب مصر قد انتصر مساء اليوم الإثنين، على منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العين الدولية الودية.

وقال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: "لقد استفدنا من الوديتين بظهور أكثر من لاعب للمنتخب، كما أنني أبحث عن أقصى استفادة من الوديات".

وأضاف حسام حسن: "أشكر جميع اللاعبين على المجهودات المبذولة منهم في المباراتين".

وتابع مدرب منتخب مصر: "الإجهاد وضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين وغياب الكثيرين، ⁠الغيابات في معسكر نوفمبر كانت كثيرة ولكننا لم نتأثر".

وواصل حسام حسن: "أتمنى مساندة المدرب الوطني، وأتمنى أن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل مدربين مصريين وبناء جيل جديد من المدربين كما يحدث في أكثر من دولة".

واستكمل: "⁠نجحنا في الصعود لكأس العالم بدون هزيمة ونفس الأمر لتصفيات أمم أفريقيا.. والكرة في أفريقيا تتطور، وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل".

وأنهى: "تعرضنا لانتقادات بعد الهزيمة في ودية أوزبكستان واحترم الانتقادات الايجابية والفنية فقط".