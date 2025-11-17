المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

مفارقة غريبة تعكس تطوره.. مصطفى شوبير نقطة تحول في مباراة مصر (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:06 م 17/11/2025
مصطفى شوبير

لحظة تصدي مصطفى شوبير لركلة ترجيح أمام كاب فيردي

تعملق مصطفى شوبير رغم مشاركته بديلًا مع منتخب مصر الأول أمام كاب فيردي، بعدما تصدى لركلتي جزاء وقيادة الفراعنة لتحقيق الفوز، والحصول على المركز الثالث في كأس العين الدولية الودية.

قفاز مصطفى شوبير حسم نتيجة مباراة مصر وقاده للفوز ضد كاب فيردي وديًا.. طالع تفاصيل المباراة من هنا

تألق مصطفى شوبير

تألق مصطفى شوبير الذي سجل بديلًا في الثواني الأخيرة، ليُغير نتيجة مباراة مصر ضد كاب فيردي، التي حُسمت بركلات الترجيح بفضل تألقه.

حيث إن مصطفى شوبير نجح في التصدي لركلتي جزاء من لاعبي كاب فيردي، بالإضافة لضياع ركلتين، لتصبح نتيجة مباراة مصر في ركلات الترجيح (2-0).

تألق مصطفى شوبير ليس من فراغ

تمكن مصطفى شوبير من التألق رغم الأجواء التي صاحبت تغييره ومشاركته، بعدما جاءت مشاركته على حساب محمد الشناوي، الذي أبدى دهشة واعتراض على هذا القرار المفاجئ.

حتى أن مصطفى شوبير في تصريحات له بعد مباراة مصر وكاب فيردي، أكد أنه خلال الفترة الأخيرة كان يعمل على تطوير نفسه في ركلات الترجيح.. طالع تصريحاته كاملة من هنا

مفارقة غريبة

المفارقة الأخيرة التي تصادف تألق مصطفى شوبير المميز، هي عدم إحصائياته السابقة في التصدى لركلات الترجيح,

حيث إنه وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، كان مصطفى شوبير الحارس في 6 ركلات جزاء (5 مع الأهلي - 1 مع منتخب مصر) على مدار مسيرته، لكنه لم يتمكن من التصدي لأي واحدة منها.

إلا أن هذه الأرقام لا تعكس إلا أنه عمل بجدّ خلال الفترة الماضية وطوره من تركيزه وتوقعه لركلات الجزاء، لدرجة أنه حتى في ركلات الترجيح الضائعة من لاعبي كاب فيردي ذهب معها في نفس الزاوية.

