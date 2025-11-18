المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رينارد يسجل رقما سلبيا مع منتخب السعودية بعد الهزيمة من الجزائر وديا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:54 م 18/11/2025
رينارد

هيرفي رينارد - مدرب منتخب السعودية

تلقى منتخب السعودية هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، من نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 2-0، في لقاء ودي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وتعد هذه الخسارة الخامسة بثنائية نظيفة لمنتخب السعودية تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

وقبل مباراة منتخب السعودية مع الجزائر، لم يعرف الأخضر طعم الخسارة بثنائية نظيفة سوى أربع مرات خلال 61 مواجهة خاضها تحت قيادة الفرنسي رينارد على فترتين.

وهُزم المنتخب السعودي بنتيجة 0ـ2 للمرة الأولى مع رينارد في مباراته ضد اليابان على ملعب سايتاما ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وبعدها خسر من بولندا بالنتيجة ذاتها في ملعب المدينة التعليمية بالدوحة العاصمة القطرية ضمن ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وغابت هزائم الأخضر بثنائية نظيفة أكثر من عامين قبل أن تعود أمام إندونيسيا خلال لقاء جرى على ملعب جيلورا بونج كارنو في جاكرتا ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتكررت النتيجة ذاتها للمرة الرابعة في يونيو الماضي حين خسر من المكسيك في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية.

وبشكل عام قاد رينارد المنتخب السعودي في 61 رسمية وتجريبية على فترتين سجل خلالها 28 فوزًا، وتعادل 15 مرة، بينما خسر 18 مباراة.

الجزائر السعودية مباراة ودية رينارد

