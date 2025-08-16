المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بايرن ميونخ يتوج بالسوبر الألماني بثنائية كين ودياز أمام شتوتجارت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:22 م 16/08/2025
لويس دياز ومايكل أوليز ثنائي بايرن ميونخ

بايرن يواجه شتوتجارت في السوبر الألماني

حقق بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألماني بعد فوزه على شتوتجارت بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت مساء السبت على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، معقل بطل الكأس، ضمن منافسات البطولة التي تحمل اسم الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور.

تفاصيل مباراة بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت

افتتح النجم الإنجليزي هاري كين التسجيل لبايرن في الدقيقة 18، مانحاً فريقه التقدم في الشوط الأول.

طالع مباريات الدوري الألماني من هنا

وفي الشوط الثاني، عزز الكولومبي لويس دياز، القادم من ليفربول هذا الصيف، تقدم البافاريين بهدف ثانٍ في الدقيقة 77.

وفي الوقت القاتل، قلص شتوتجارت الفارق بهدف سجله جيمي لويلينج في الدقيقة 93، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع بايرن من التتويج.

هيمنة بايرن على اللقب

بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 8 ألقاب في كأس السوبر الألماني منذ إعادة إطلاق البطولة عام 2010، معززاً موقعه كالفريق الأكثر تتويجاً في تاريخها.

طالع مباراة بايرن ميونيخ المقبلة من هنا

في المقابل، فشل شتوتجارت في استغلال ميزة الأرض والجمهور، ليخسر اللقب للعام الثاني على التوالي بعد هزيمته أمام باير ليفركوزن بركلات الترجيح في 2024.

استعدادات الفريقين للموسم

يمنح هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة للمدرب فينسنت كومباني ولاعبيه قبل انطلاق مشوار الدوري الألماني بمواجهة لايبزيج يوم الجمعة 22 أغسطس، تليها مباراة في الدور الأول من كأس ألمانيا أمام فيهين فيسبادن يوم 27 أغسطس.

على الجانب الآخر، يستعد شتوتجارت لمواجهة يونيون برلين في الدوري يوم 23 أغسطس، ثم آينتراخت براونشفايج في كأس ألمانيا يوم 26 أغسطس.

شتوتجارت بايرن ميونخ لويس دياز نيك فولتيماد بايرن ضد شتوتجارت كأس السوبر الألماني الدوري ألماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg