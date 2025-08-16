حقق بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألماني بعد فوزه على شتوتجارت بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت مساء السبت على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، معقل بطل الكأس، ضمن منافسات البطولة التي تحمل اسم الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور.

تفاصيل مباراة بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت

افتتح النجم الإنجليزي هاري كين التسجيل لبايرن في الدقيقة 18، مانحاً فريقه التقدم في الشوط الأول.

طالع مباريات الدوري الألماني من هنا

وفي الشوط الثاني، عزز الكولومبي لويس دياز، القادم من ليفربول هذا الصيف، تقدم البافاريين بهدف ثانٍ في الدقيقة 77.

وفي الوقت القاتل، قلص شتوتجارت الفارق بهدف سجله جيمي لويلينج في الدقيقة 93، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع بايرن من التتويج.

هيمنة بايرن على اللقب

بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 8 ألقاب في كأس السوبر الألماني منذ إعادة إطلاق البطولة عام 2010، معززاً موقعه كالفريق الأكثر تتويجاً في تاريخها.

طالع مباراة بايرن ميونيخ المقبلة من هنا

في المقابل، فشل شتوتجارت في استغلال ميزة الأرض والجمهور، ليخسر اللقب للعام الثاني على التوالي بعد هزيمته أمام باير ليفركوزن بركلات الترجيح في 2024.

استعدادات الفريقين للموسم

يمنح هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة للمدرب فينسنت كومباني ولاعبيه قبل انطلاق مشوار الدوري الألماني بمواجهة لايبزيج يوم الجمعة 22 أغسطس، تليها مباراة في الدور الأول من كأس ألمانيا أمام فيهين فيسبادن يوم 27 أغسطس.

على الجانب الآخر، يستعد شتوتجارت لمواجهة يونيون برلين في الدوري يوم 23 أغسطس، ثم آينتراخت براونشفايج في كأس ألمانيا يوم 26 أغسطس.